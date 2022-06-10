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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Новости Пятница, 10 июня 2022 22:03
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня России. Прием прошел в Посольстве России в Абхазии. 

Открывая церемонию, временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов отметил, что с учетом нынешней обстановки в мире, сегодня не просто день России, а день солидарности с Россией. 

Он выразил благодарность руководству и гражданам Абхазии за поддержку военной спецоперации, проводимой Россией на Украине и за признание независимости ЛНР И ДНР. Он подчеркнул, что высоко ценит предоставление властями Абхазии приюта беженцам Донбасса и факт оказания гуманитарной помощи региону. 

«Как и вы, мы гордимся добровольцами из Абхазии, принимающими участие в спецоперации на Украине. В ситуации, когда против России ополчился весь Запад, Абхазия ведет себя как настоящий союзник», – отметил Максим Литвинов.

Президент Аслан Бжания подчеркнул важность отмечаемого праздника. Глава государства отметил, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство, а сама Россия не просто стратегический партнер республики.

«Эта страна, с которой у нас глубокое знание взаимных культур и тысячелетнее соседство», – сказал президент.

Глава государства констатировал, что Россия сегодня оказалась в непростой ситуации.

«Понятно, что та спецоперация, которая проводится на территории Украины, это вынужденная мера. Я лично, как гражданин, как Президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. И эта страница будет перевернута. И начнется новая эпоха - эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха, при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс», – отметил Аслан Бжания. 

Он пожелал гражданам России выдержки, стойкости духа и скорейшего возвращения домой тех, кто сегодня принимает участие в военной спецоперации на Донбассе. 

В торжественном приеме по случаю празднования Дня России также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, представители руководства администрации президента, руководство высших органов судейского сообщества, кабинета министров, руководители силовых структур, депутаты, творческая и научная интеллигенция, представители духовенства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 22:18

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