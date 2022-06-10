ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Открывая церемонию, временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов отметил, что с учетом нынешней обстановки в мире, сегодня не просто день России, а день солидарности с Россией.

Он выразил благодарность руководству и гражданам Абхазии за поддержку военной спецоперации, проводимой Россией на Украине и за признание независимости ЛНР И ДНР. Он подчеркнул, что высоко ценит предоставление властями Абхазии приюта беженцам Донбасса и факт оказания гуманитарной помощи региону.



«Как и вы, мы гордимся добровольцами из Абхазии, принимающими участие в спецоперации на Украине. В ситуации, когда против России ополчился весь Запад, Абхазия ведет себя как настоящий союзник», – отметил Максим Литвинов.



Президент Аслан Бжания подчеркнул важность отмечаемого праздника. Глава государства отметил, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство, а сама Россия не просто стратегический партнер республики.

«Эта страна, с которой у нас глубокое знание взаимных культур и тысячелетнее соседство», – сказал президент.



Глава государства констатировал, что Россия сегодня оказалась в непростой ситуации.

«Понятно, что та спецоперация, которая проводится на территории Украины, это вынужденная мера. Я лично, как гражданин, как Президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. И эта страница будет перевернута. И начнется новая эпоха - эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха, при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс», – отметил Аслан Бжания.



Он пожелал гражданам России выдержки, стойкости духа и скорейшего возвращения домой тех, кто сегодня принимает участие в военной спецоперации на Донбассе.



В торжественном приеме по случаю празднования Дня России также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, представители руководства администрации президента, руководство высших органов судейского сообщества, кабинета министров, руководители силовых структур, депутаты, творческая и научная интеллигенция, представители духовенства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.