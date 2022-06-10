ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность продолжающимся процессом модернизации военно-промышленного комплекса Грузии и наращиванием военного потенциала страны, что несет в себе дополнительные угрозы для национальной безопасности Республики Абхазия.



В условиях отсутствия мирного договора между нашими странами укрепление и развитие военного потенциала Грузии воспринимается в Республике Абхазия в качестве экзистенциальной угрозы и способно привести к дополнительной эскалации напряженности в нашем регионе.



Республика Абхазия в качестве ответной меры продолжит наращивать свое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией в рамках подписанных двусторонних соглашений.



Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает Сопредседателей Международных женевских дискуссий и других международных посредников обратить самое серьезное внимание на действия Грузии, подрывающие основы безопасности на Южном Кавказе и создающие дополнительные препятствия для мирного и стабильного развития региона».