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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 10 июня 2022 22:12
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал заявление министра обороны Грузии о начале производства разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Обратили внимание на заявления министра обороны Грузии о начале производства разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Для этих целей создано грузино-польское совместное предприятие, которое обеспечит производство беспилотных летательных аппаратов в Грузии до конца текущего года.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность продолжающимся процессом модернизации военно-промышленного комплекса Грузии и наращиванием военного потенциала страны, что несет в себе дополнительные угрозы для национальной безопасности Республики Абхазия. 

В условиях отсутствия мирного договора между нашими странами укрепление и развитие военного потенциала Грузии воспринимается в Республике Абхазия в качестве экзистенциальной угрозы и способно привести к дополнительной эскалации напряженности в нашем регионе.

Республика Абхазия в качестве ответной меры продолжит наращивать свое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией в рамках подписанных двусторонних соглашений. 

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает Сопредседателей Международных женевских дискуссий и других международных посредников обратить самое серьезное внимание на действия Грузии, подрывающие основы безопасности на Южном Кавказе и создающие дополнительные препятствия для мирного и стабильного развития региона».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 22:14

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