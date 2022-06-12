ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦИК В ОКРУГЕ №8 ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ НАУР НАРМАНИЯ
Новости Воскресенье, 12 июня 2022 13:47
Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. 11 июня в избирательном округе №8 ( г. Сухум, Маяк) прошло повторное голосование по выборам депутата Парламента.
На один депутатский мандат претендовали два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания, набравшие наибольшее количество голосов при повторных выборах 28 мая.
По предварительной информации ЦИК, при повторном голосовании большинство голосов получил Наур Нармания.