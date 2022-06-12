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Абхазия Информ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦИК В ОКРУГЕ №8 ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ НАУР НАРМАНИЯ

Новости Воскресенье, 12 июня 2022 13:47
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Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. 11 июня в избирательном округе №8 ( г. Сухум, Маяк) прошло повторное голосование по выборам депутата Парламента.

На один депутатский мандат претендовали два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания, набравшие наибольшее количество голосов при  повторных выборах 28 мая.

По предварительной информации ЦИК, при повторном голосовании большинство голосов получил Наур Нармания.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июня 2022 13:51

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