АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

От имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю празднования Дня России.

Одна из важнейших государственных дат символизирует национальное единение, величие и силу российского государства, которое успешно решает стоящие перед ним задачи и эффективно противостоит новым вызовам.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить активно развивающееся сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Уверен, дальнейшие шаги Сухума и Москвы будут и впредь характеризоваться высоким уровнем взаимопонимания и межгосударственного диалога.

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам и всему народу Российской Федерации мира и процветания.

Об этом сообщает пресс-служба президента.