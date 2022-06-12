АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ
Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днём России.
В послании говорится:
Уважаемый Владимир Владимирович,
От имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю празднования Дня России.
Одна из важнейших государственных дат символизирует национальное единение, величие и силу российского государства, которое успешно решает стоящие перед ним задачи и эффективно противостоит новым вызовам.
Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить активно развивающееся сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Уверен, дальнейшие шаги Сухума и Москвы будут и впредь характеризоваться высоким уровнем взаимопонимания и межгосударственного диалога.
В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам и всему народу Российской Федерации мира и процветания.
Об этом сообщает пресс-служба президента.