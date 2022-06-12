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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Новости Воскресенье, 12 июня 2022 13:54
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днём России.

В послании говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю празднования Дня России.

Одна из важнейших государственных дат символизирует национальное единение, величие и силу российского государства, которое успешно решает стоящие перед ним задачи и эффективно противостоит новым вызовам.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить активно развивающееся сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Уверен, дальнейшие шаги Сухума и Москвы будут и впредь характеризоваться высоким уровнем взаимопонимания и межгосударственного диалога.

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам и всему народу Российской Федерации мира и процветания.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июня 2022 14:06

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