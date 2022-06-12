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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Новости Воскресенье, 12 июня 2022 14:08
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с общенациональным праздником – Днем России.

«Эта дата в современной истории Российского государства является символичной и олицетворяет неразрывную связь граждан и Отечества, общую ответственность народа за настоящее и будущее страны.

Сегодня Российская Федерация переживает особый этап в своей истории. Бескомпромиссная борьба с нацизмом на Украине, мы уверены, будет успешной. Это жизненно важно не только  для России, но и для ее стратегических союзников.

Высоко ценим наши двусторонние, безальтернативные отношения и прилагаем усилия для поступательного развития по всем обоюдоважным направлениям, как в социально-экономической сфере, так и в обеспечении региональной  стабильности и безопасности», – отмечается в поздравлении.

Анкваб пожелал Мишустину и всем россиянам благополучия и достижения поставленных целей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июня 2022 14:12

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