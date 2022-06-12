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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ РОССИИ

Новости Воскресенье, 12 июня 2022 14:13
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ РОССИИ

Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил заместителя председателя Совета безопасности  Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днем России.

«Многовековая история Российского государства – это  летопись трудных побед и свершений, примеров  беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.

День России – один из самых  молодых государственных праздников, олицетворяющих обновленную страну и преданных Отечеству граждан, их исторический выбор, великое духовное и культурное наследие

Нас связывают с Российской Федерацией особые отношения,   служащие прочной  основой стратегического союзничества.

Убежден, что Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности. Это особенно важно в контексте специальной военной операции на Украине, где возведенная в ранг государственной политики идеология нацизма несет в себе серьезную угрозу.

Подтверждая нашу однозначную приверженность   союзническим отношениям,  передаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич,  и всем россиянам  наилучшие пожелания», – говорится в поздравлении.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июня 2022 14:16

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