АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ РОССИИ
Cухум. 12 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днем России.
«Многовековая история Российского государства – это летопись трудных побед и свершений, примеров беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.
День России – один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющих обновленную страну и преданных Отечеству граждан, их исторический выбор, великое духовное и культурное наследие
Нас связывают с Российской Федерацией особые отношения, служащие прочной основой стратегического союзничества.
Убежден, что Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности. Это особенно важно в контексте специальной военной операции на Украине, где возведенная в ранг государственной политики идеология нацизма несет в себе серьезную угрозу.
Подтверждая нашу однозначную приверженность союзническим отношениям, передаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, и всем россиянам наилучшие пожелания», – говорится в поздравлении.