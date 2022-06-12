АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ РОССИИ

«Многовековая история Российского государства – это летопись трудных побед и свершений, примеров беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.

День России – один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющих обновленную страну и преданных Отечеству граждан, их исторический выбор, великое духовное и культурное наследие

Нас связывают с Российской Федерацией особые отношения, служащие прочной основой стратегического союзничества.

Убежден, что Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности. Это особенно важно в контексте специальной военной операции на Украине, где возведенная в ранг государственной политики идеология нацизма несет в себе серьезную угрозу.

Подтверждая нашу однозначную приверженность союзническим отношениям, передаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, и всем россиянам наилучшие пожелания», – говорится в поздравлении.