ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПОСЛЕДНИЙ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА

Центральная избирательная комиссия на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах выборов, поступившего в ЦИК, зарегистрировала избранного 11 июня депутата парламента по избирательному округу № 8 Нармания Наура Геннадьевича.

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Последним 35-м депутатом парламента Абхазии по итогам второго тура выборов в Сухумском избирательном округе №8 стал математик Наур Нармания.

По данным ЦИК, Нармания набрал 1149 голосов, при явке 55,26%. У его соперника Леона Губаз – 1054 голоса.

Новому депутату 31 год. Он выполняет обязанности главного специалиста управления образования администрации Сухума и работает в одной из школ столицы.