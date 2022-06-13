ЗАВТРА В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.Сухум сообщает: в связи с подключением водовода d150мм (ПЭ) по ул. Дбар (от ул. Лакоба до ул. Когония), так же ремонтом водопровода по ул. Чачба – Басария (чугун) , ул.4 Марта – Сахарова (чугун), завтра, 14 июня с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды на Старом поселоке, в районе Колоса, ул.Адыгейской, в ВИЭМе, на Маяке и центральной части столицы.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за причинённые неудобства.