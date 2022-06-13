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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Понедельник, 13 июня 2022 13:53
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ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Абхазии в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия И.М. Чхетия.

В результате досмотра салонного отделения в спортивной сумке и картонных коробках обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты и комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты в количестве 9 ед. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 13:55

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