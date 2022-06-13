КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ

В концерте приняли участие абхазские оперные певцы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна. В программе прозвучали композиции Чайковского, Рахманинова, Генделя, Россини, Доги, Брамса и других.

«Сегодня мы отмечаем самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Россия – великая страна с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными ресурсами и сошным человеческим потенциалом. Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию, чтит ее славную историю и многовековые традиции, трудится во имя ее достойного будущего», – сказал, открывая концерт организатор, гендиректор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме Александр Бигвава.

На концерте присутствовали представители посольства, Россотрудничества, Дома Москвы и организаций российских соотечественников.

Мероприятие было организовано Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме при финансовой поддержке правительства Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и «Московским домом соотечественника».