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Абхазия Информ

ВЫПУСК КУРСАНТОВ СУХУМСКОГО ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА

Новости Понедельник, 13 июня 2022 14:03
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ВЫПУСК КУРСАНТОВ СУХУМСКОГО ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ.  Ежегодная торжественная церемония выпуска курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища состоялась 11 июня. По традиции она проходила у Мемориала Славы.

Созданное в 2000 году Сухумское высшее общевойсковое командное училище прошло путь от Военно-учебного центра до высшего учебного заведения и стало основным органом Министерства обороны Республики Абхазия по подготовке квалифицированных офицерских кадров.

За время своего существования  училище подготовило для войск более 500 офицеров, многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Республики Абхазия.

Молодые офицеры, выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, с отличием несут военную службу.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 14:04

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