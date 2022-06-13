КОЛОННА МЧС АБХАЗИИ НАПРАВИЛАСЬ В ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ
Новости Понедельник, 13 июня 2022 14:49
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния, направилась в Луганскую Народную Республику.
15 спасателей из Абхазии будут оказывать своим коллегам из ЛНР помощь в решении текущих вопросов восстановления разрушенной войной инфраструктуры республики.
Жителям Луганской Народной Республики также доставят 10 тонн гуманитарного груза. Основную часть груза составляют продукты питания.
Это третий в текущем году гуманитарный конвой из Абхазии в ЛНР.