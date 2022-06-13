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Абхазия Информ

КОЛОННА МЧС АБХАЗИИ НАПРАВИЛАСЬ В ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

Новости Понедельник, 13 июня 2022 14:49
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КОЛОННА МЧС АБХАЗИИ НАПРАВИЛАСЬ В ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ.  Колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния, направилась в Луганскую Народную Республику.

15 спасателей из Абхазии будут оказывать своим коллегам из ЛНР помощь в решении текущих вопросов восстановления разрушенной войной инфраструктуры республики.

Жителям Луганской Народной Республики также доставят 10 тонн гуманитарного груза. Основную часть груза составляют продукты питания.

Это третий в текущем году гуманитарный конвой из Абхазии в ЛНР.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 14:53

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