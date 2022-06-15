ГАСТРОЛИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСАНСАМБЛЯ «КАВКАЗ»

ГАСТРОЛИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСАНСАМБЛЯ «КАВКАЗ»
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Государственный ансамбль танца «Кавказ» имени Кандида Тарба выступил в городах Десногорск и Рославль Самарской области России по приглашению АО «Концерн Росэнергоатом».
«Наш коллектив много лет сотрудничает с концерном «Росэнергоатом», – отметил директор, художественный руководитель ансамбля Арвелод Тарба.
Это сотрудничество переросло в дружбу. В Десногорске мы уже в пятый раз, здесь нас всегда очень тепло встречают, и артисты стараются показать свое мастерство, вдохновенно передать особенности каждого народного танца народов Кавказа – абхазского, горского, адыгейского, осетинского, дагестанского».
Гастрольный тур по городам-спутникам АЭС России организован отраслевой программой «Территория культуры Росатома».