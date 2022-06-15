ГАСТРОЛИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСАНСАМБЛЯ «КАВКАЗ»

Это сотрудничество переросло в дружбу. В Десногорске мы уже в пятый раз, здесь нас всегда очень тепло встречают, и артисты стараются показать свое мастерство, вдохновенно передать особенности каждого народного танца народов Кавказа – абхазского, горского, адыгейского, осетинского, дагестанского».

Гастрольный тур по городам-спутникам АЭС России организован отраслевой программой «Территория культуры Росатома».