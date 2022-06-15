КОНЦЕРТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ
Новости Среда, 15 июня 2022 19:53
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. 20 июня состоится концерт оперного певца Саида Гобечия (баритон) и органиста, заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия в Государственном концертном зале Пицундского храма.
Все вырученные средства от концерта будут направлены на благоустройство и помощь Пицундской музыкальной школе.
Концерт осуществляется при поддержке дирекции Государственного концертного зала Пицундского храма.
Начало концерта в 17:00. Билеты в кассе Пицундского храма.