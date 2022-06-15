МИНЗДРАВ ЗАКУПИЛ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

«Наша больница относительно недавно, подала заявку в Минздрав на приобретение хирургического инструментария для операционного блока. На этом этапе, нашу заявку удовлетворили частично качественными хирургическими инструментами. Мы получили: два больших хирургических набора, два ранорасширителя СЕГАЛА, один ушивающий аппарат УО-60, один коагулятор», – сообщил главврач Эрик Хатхва.

Главврач отметил, что сегодня операционный блок РБ , представляет собой комплекс операционных различного направления ( общая хирургия, члх, нейрохирургия, урология, травматология и т.д.) и в таком масштабе как сегодня, инструментарий не обновлялся никогда, меняли их частично.

Хатхва сообщил, следующим этапом медучреждение получит оставшуюся часть дорогого инструментария который будет использоваться узкопрофильными специалистами.

«Благодаря этому, мы надеемся, что качество оказываемого оперативного пособия улучшится, а спектр операции расшириться», – сказал Хатхва.