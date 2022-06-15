КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБЕСПЕЧИЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ВВОЗ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ АБХАЗИИ
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в максимально короткие сроки совершены необходимые таможенные операции в отношении очередной партии гуманитарного груза, направляемого жителям ЛНР и ДНР.
В грузовом транспортном средстве прибыло более 9 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, питьевой воды, предметов первой необходимости.
Таможенный транзит грузов оформлен в приоритетном порядке в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Республики Абхазия.
Всего с марта текущего года краснодарскими таможенниками обеспечена отправка из Республики Абхазия четырех поставок (порядка 60 тонн) гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик.
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