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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБЕСПЕЧИЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ВВОЗ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 15 июня 2022 21:16
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КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБЕСПЕЧИЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ВВОЗ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ АБХАЗИИ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в максимально короткие сроки совершены необходимые таможенные операции в отношении очередной партии гуманитарного груза, направляемого жителям ЛНР и ДНР.

В грузовом транспортном средстве прибыло более 9 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, питьевой воды, предметов первой необходимости.  

Таможенный транзит грузов оформлен в приоритетном порядке в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Республики Абхазия.

Всего с марта текущего года краснодарскими таможенниками обеспечена отправка из Республики Абхазия четырех поставок (порядка 60 тонн) гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 15 июня 2022 21:19

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