ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ АБХАЗИИ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Поздравить сотрудников ГСО в конференц-зал Кабинета министров РА пришли президент Аслан Бжания, спикер Народного Собрания - Парламента Лаша Ашуба, министр обороны Владимир Ануа, министр внутренних дел Вальтер Бутба, председатель СГБ Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, начальник второго отдела службы охраны на Кавказе ФСО РФ Роман Чучукин.

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Перед началом торжественного собрания, посвященного 30-летию образования Государственной службы охраны, сотрудники ГСО возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 годов в Парке Славы - в Сухуме.

Присутствующие в зале почтили минутой молчания память сотрудников ГСО, погибших во время войны и после войны при исполнении своих служебных обязанностей.

ГСО – это один из атрибутов независимости Абхазии. У ее истока стояли руководители государства во главе с Владиславом Ардзинба. Структура изначально была создана в качестве отдела охраны Государственной безопасности Абхазии, нормативное оформление Служба безопасности получила в июне 1992 года.

Государственная охрана – это совокупность организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер, осуществляемых органами государственной охраны с целью обеспечения безопасности высших органов государственной власти Республики Абхазия и их должностных лиц.

За проявленные мужество и храбрость награждены: медалью «Герой Абхазии» – 8 сотрудников ГСО; орденом «Леона» – 13 человек; медалью «За отвагу» – 25 человек; орденом «Мужества» – 4 человека.