МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ЗАФИКСИРОВАЛО АКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ НАТО У ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Министерство обороны Абхазии зафиксировало большое число авиационных инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами Североатлантического альянса. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.
«Был доклад министерства обороны, какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО – огромное количество», – сказал Бжания.
Бжания заявил, что в послевоенные годы на территории республики совершаются теракты. По его словам, с учетом географического положения Абхазии, ее дружественных отношений с РФ и некоторых других факторов в отношении государства могут осуществляться неблагоприятные действия со стороны недружественных стран.
На это фоне Бжания призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны Абхазии, а также с Федеральной службой охраны России, которую он назвал главным союзником республики.
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