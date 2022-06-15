МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ЗАФИКСИРОВАЛО АКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ НАТО У ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Министерство обороны Абхазии зафиксировало большое число авиационных инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами Североатлантического альянса. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

Бжания заявил, что в послевоенные годы на территории республики совершаются теракты. По его словам, с учетом географического положения Абхазии, ее дружественных отношений с РФ и некоторых других факторов в отношении государства могут осуществляться неблагоприятные действия со стороны недружественных стран.

На это фоне Бжания призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны Абхазии, а также с Федеральной службой охраны России, которую он назвал главным союзником республики.