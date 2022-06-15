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Абхазия Информ

ПОВЕДЕНИЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ ВОЗМУТИЛО РОССИЯН

Новости Среда, 15 июня 2022 21:49
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ПОВЕДЕНИЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ ВОЗМУТИЛО РОССИЯН

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. На портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен» опубликован отзыв пары российских туристов, побывавших в единственном отеле «все включено» в Абхазии. Путешественники рассказали о плюсах и минусах отеля и возмутились поведением некоторых туристов.

По словам россиян, концепция «все включено» оправдывает себя, так как отдыхать и вкусно питаться можно в одном месте, не сталкиваясь с негативными контактами и опытом.

Помимо этого, туристам понравилось, что туристическая инфраструктура находится рядом: они похвалили наличие рядом рынка, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и экскурсионного бюро.

Больше всего читателей портала расстроило поведение путешественников-«дикарей», которым позволялось свободно посещать пляж отеля. Так, несмотря на свободное посещение пляжа «дикарями», полотенца и лежали были зарезервированы только для постояльцев отеля. Но другие туристы неоднократно нарушали правила.

«Табличка с просьбой не занимать лежаки не прокатывает – «дикари» стремятся занять именно первую линию шезлонгов. Я понимаю, пляж не огорожен, но судя по всему, без заборов с нашим туристом никак. Днем на пляже для постояльцев отеля привозят и раздают мороженое. И это очень удивляет и возмущает некоторых людей не из отеля, которым не продали или не дали его», – объяснили россияне.

Ранее Общественная служба новостей сообщала о том, что на портале «Тонкости туризма» опубликован рассказ россиянки, которая, выбрав отпуск в Абхазии от безысходности, смогла найти лайфхаки для удачного отдыха в стране. Как призналась путешественница, решение отправиться в Абхазию она приняла «больше от безысходности», поскольку отечественные курорты ей наскучили, а денег на отпуск за границей не хватало.

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