ТУРОПЕРАТОРЫ ОПРОВЕРГЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Туроператоры опровергли слухи о том, что отдых в Абхазии этим летом подорожает на 30%. Повышение стоимости на 10% ожидается лишь в пиковые месяцы.

«В июне одноместное all inclusive размещение на 7 дней обойдется в 15-30 тысяч, а в июле – 30-50 тысяч рублей», – дают вилку цен туроператоры.

Уже сейчас продано около 55% всех туров в Абхазию, и спрос не останавливается.