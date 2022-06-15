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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ ОПРОВЕРГЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 15 июня 2022 21:54
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ТУРОПЕРАТОРЫ ОПРОВЕРГЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Туроператоры опровергли слухи о том, что отдых в Абхазии этим летом подорожает на 30%. Повышение стоимости на 10% ожидается лишь в пиковые месяцы.

«В июне одноместное all inclusive размещение на 7 дней обойдется в 15-30 тысяч, а в июле – 30-50 тысяч рублей», – дают вилку цен туроператоры.

Уже сейчас продано около 55% всех туров в Абхазию, и спрос не останавливается.

Однако подорожание туров все-таки возможно: отели, которые предлагают проживание с питанием могут поднять цену на 15–20%. Однако отели без питания о более высокой стоимости размещения не говорят.

Так, стоимость номера в частном секторе составит от тысячи рублей в сутки, так же, как и однокомнатная квартира. Двухкомнатные варианты начинаются от 1500 рублей в сутки.

При этом представители туризма отмечают, что отдохнуть в Абхазии дешевле, чем в Сочи: разница составит около 15% в итоговой стоимости, сообщает АТОР.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 15 июня 2022 21:58

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