СРОК ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПРОДЛЕН ДО 15 ИЮЛЯ
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, согласно которому срок призыва продлевается до 15 июля 2022 года.
«В связи с переносом сроков завершения обучения в государственных образовательных учреждениях среднего, среднего профессионального и высшего образования, связанных с распространением коронавирсной инфекции Covid-19, на основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года и «Об обороне» от 4 января 2006 года: продлить до 15 июля 2022 года срок призыва на военную службу для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования, установленный Указом Президента Республики Абхазия от 18 марта 2022 года «О призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», – говорится в указе.
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