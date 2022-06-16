ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А.Г. БЖАНИЯ НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ – ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. На заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия президент Аслан Бжания выступил с Посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В числе приглашенных гостей в зале присутствовали руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администраций районов и городов, представители районных и городских собраний, руководители государственных предприятий, общественные деятели, представители науки и образования, журналисты.

Уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, уважаемые приглашенные,

обращаюсь к вам с Посланием об основных направлениях деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и о планах работы в 2022 году.

Напомню, что я ранее не представлял Послание, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции. И все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни. Хотя, в новейшей истории Абхазии были случаи, когда Глава государства не обращался с ежегодным Посланием Народному Собранию без видимых причин.

Начну свое обращение с того, какие усилия были предприняты в борьбе с пандемией.

Коронавирусная инфекция стала серьёзным вызовом для системы здравоохранения Республики Абхазия, которая почти два года испытывала тяжелую нагрузку. Государство сделало всё возможное для обеспечения лечебных учреждений необходимыми медикаментами, расходным материалом и оборудованием.

Приведу некоторые данные по бюджетным расходам на борьбу с КОВИД-19, в том числе по расходам из Резервного фонда президента.



В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств государственного бюджета было направлено 1 млрд. 18 млн. рублей в т.ч. на:



- выплату дополнительной заработной платы медицинским работникам, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией – 282,9 млн. рублей;



- функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ – более 102 млн. рублей;



- ремонтно-восстановительные работы объектов системы здравоохранения – 8 млн. 800 тысяч рублей;



- приобретение и поставку расходных материалов, медикаментов и медоборудования – 533 с половиной млн. рублей;



- приобретение, доставку и подключение кислорода – 28 с половиной млн. рублей;



- расходы по размещению граждан, находящихся на карантине, а также по размещению мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России – 25 млн. 700 тысяч рублей;



- питание, хозтовары, биотехнические услуги, санитарно-транспортные средства, горюче-смазочные материалы, мединвентарь, строительство помещения для установки инсинератора для СЭС – около 36 с половиной млн. рублей.



Из общих расходов на изложенные выше цели за счет средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия было направлено 318 млн. 900 тысяч рублей.



Кроме этого, государству удалось осуществить ремонтно-восстановительные работы в Гудаутской ЦРБ, в родильном отделении Республиканской больницы, восстановить и оцифровать рентген-аппараты для Галской и Очамчырской ЦРБ, приобрести для районных служб здравоохранения автомобили скорой медицинской помощи, оборудование бесперебойного питания, аппараты ИВЛ.



В настоящее время планируются ремонтно-восстановительные работы в Специализированной психоневрологической больнице и строительство новой Республиканской детской больницы.



Система здравоохранения Республики Абхазия, к сожалению, еще не способна оказывать весь объём специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим Министерством здравоохранения реализуется целевая программа, направленная на обеспечение, в необходимых случаях, лечения наших граждан за пределами Республики Абхазия. Объем финансирования составляет 75 млн. руб.



В рамках этой программы на лечение за пределами Республики Абхазия направлено 224 гражданина в 2021 году. Работа в данном направлении продолжается и в этом году.



Особого внимания требует вопрос обеспечения медицинских учреждений Республики Абхазия высококвалифицированными кадрами.



В 2021 году государством выделено 13 млн. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия» на оплату обучения будущих специалистов в Российской Федерации. Такая поддержка со стороны государства направлена, прежде всего, на восполнение имеющегося дефицита кадров.



При подготовке ведомственной целевой программы на 2022 год в перечне обязательных условий для включения абитуриентов и студентов в данную программу предусмотрено подписание договора с Министерством здравоохранения Республики Абхазия, предусматривающего обязанность выпускников медвузов трудоустроиться на территории республики, а Министерства здравоохранения - обеспечить их трудоустройство.



Уважаемые коллеги, соотечественники,



мы глубоко благодарны нашим врачам, среднему и младшему медперсоналу, каждому, кто на протяжении двух лет самоотверженно работал, спасая жизни наших соотечественников в крайне сложных условиях.



Государству удалось осуществить ряд мер по социальной поддержке граждан.



Так, в период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств государственного бюджета на оказание адресной материальной помощи, оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия, оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, направлено –803 млн. рублей, в т.ч. на:



- оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия – 65 млн. 600 тысяч рублей (это коснулось 404 чел.);



- оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия – почти 258 млн. рублей (поддержку получили2 тысячи 449 чел.);



- оказание адресной материальной помощи – более 170 млн. рублей (4 195 чел.);



- оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций – почти 108 млн. рублей (поддержку получили 784 чел.), при оцененном ущербе в 297 млн. руб.;



- ликвидацию последствий стихийных бедствий (ремонтно-восстановительные работы) – 201,4 млн. рублей.



В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 млн. рублей, в т.ч. на:



- реализацию программы «Жилище-2022» - 36,9 млн. рублей, обладателями обеспеченных финансированием сертификатов участника программы стали 47 человек, которым приобретено жилье;



- реализацию мероприятий по поддержке электроэнергетики – 142,8 млн. рублей;



- реализацию мероприятий по созданию электронных баз данных для учетной и отчетной документации и создание ключевых кодов классификаторов отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности – 11,5 млн. рублей;



- реализацию программы – «Развитие сельского хозяйства» в 2021 и 2022 годах уже выделено 118 млн. 700 тысяч рублей;



- реализацию мероприятий в сфере культуры – 57,7 млн. рублей;



- реализацию мероприятий в сфере образования и языковой политики – 54 млн. 200 тысяч рублей;



- реализацию мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики – 42,2 млн. рублей.



В период с 2020 года по 1 июня 2022 года на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан было направлен 481 млн. 500 тысяч рублей. Получателями пособий являются 7 982 семьи.



Уважаемые коллеги,



общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов, она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения.



Согласно статистическим данным, ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 млрд. 751 млн. рублей, что на 20% выше аналогичного показателя предшествующего года. Средние денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 12 тысяч 880 рублей. Средняя заработная плата одного работающего – 18 тысяч 586 рублей. Количество пенсионеров в 2021 г. составляло более 48 тыс. 700 человек. Среднегодовая величина среднемесячного прожиточного минимума на 1 человека составляет 7 тысяч 878 рублей.



Несмотря на положительную динамику по ряду показателей, определяющих социально-экономическое положение Абхазии, остаются нерешенными задачи и проблемы, сдерживающие ее развитие. Прежде всего, это:



- ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в республике, сезонность сбыта для большей части производимой продукции;



- дефицит высококвалифицированной рабочей силы;



- недостаточная доступность и качество электроснабжения;



- изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, канализация);



- отсутствие современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости, отсутствие эффективного централизованного кадастрового учёта земли и недвижимости;



- отсутствие качественной и необходимой транспортной инфраструктуры (при наличии выхода к морским торговым путям неразвита портовая инфраструктура для свободного перемещения товаров);



- отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг субъектам бизнеса;



- высокий уровень безработицы;



- высокая доля теневой экономики.



Среди существенных факторов сдерживания – низкий уровень развития банковской системы.



Необходимо отметить, что существуют некоторая положительная динамика в этой сфере.



Так, трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия за 2021 год в рублевом эквиваленте, составил 97,6 млрд руб., что на 35,6 млрд руб. (57%) больше аналогичного показателя 2020 года.



Приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил 51,5 млрд руб., отток денежных средств из страны – 46,1 млрд руб.



В 2021 году объем вкладов населения в коммерческие банки вырос почти на 500 млн. руб. и составил 2,3 млрд руб. Это позволило нарастить процесс кредитования. По итогам 2021 года объем кредитного портфеля в банковской системе составил 4 595,7 млн руб. что на 662,8 млн руб. (16,9%) больше, чем на начало 2021 года.



Значительно вырос объем операций по картам АПРА за пределами Абхазии, что явилось следствием интеграции Национальной платежной системы с российской платежной системой «Мир».



При этом, ставка рефинансирования, действующая в Республике Абхазия, делает кредитование слишком дорогим. Наша задача – предпринять все возможные усилия для того, чтобы кредитные ресурсы для граждан и субъектов экономики становились более доступными.



В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. предусмотрены мероприятия по развитию автодорожной сети на сумму более 870 млн. руб., системы водоснабжения и водоотведения почти на 1 милиард рублей, городской инфраструктуры на 350 млн. руб., модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей на 770 млн. руб. и многое другое. Введен в эксплуатацию 71 объект, в том числе многострадальная Ткуарчалская больница, 20 объектов будет введено в эксплуатацию до конца текущего года.



О промышленности



Объем реализованной продукции в 2021 году составил 6 млрд. 400,1 млн. рублей, что на 5% больше, чем за 2020 году.



Наша страна имеет подтвержденные запасы угля, торфа, доломита, мрамора, гранита, известняка и других инертных материалов, используемых в сфере строительства.



При этом существуют сдерживающие развитие факторы, характерные для всех отраслей экономики.



Для формирования национальной производственной базы необходима финансовая поддержка. У республики есть ресурсные возможности для создания производств и предприятий, ориентированных на экспорт, и эти перспективы возможны при реализации государственной программы поддержки проектов за счет льготного кредитования с участием российских банков.



Наиболее перспективными направлениями, по нашему убеждению, являются:



– развитие пищевой перерабатывающей промышленности;



– развитие легкой промышленности;



– производство строительных материалов;



– производство минеральной, питьевой воды, алкогольной продукции;



В целях развития производственного потенциала планируется реализация таких мер государственной поддержки проектов, как возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования и техники в целях создания, развития либо модернизации производства.



Особой отраслью национальной экономики является сельское хозяйство – одно из наиболее рискованных направлений для инвестиций.



Именно поэтому частная инициатива по привлечению в сельское хозяйство инвестиций должна поддерживаться государством. Отрасль должна стать составной частью фундамента социально-экономического развития республики, обеспечения занятости населения. В то же время на сельском хозяйстве лежит еще одна важнейшая функция - прекращение оттока населения из сельской местности в город.

Общая ситуация в отрасли на текущий момент такова.



Продукция сельского хозяйства в ценах 2021 года оценивалась в 7 млрд. 428,3 млн рублей.



Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 6,8 тыс. гектаров без учета личных подсобных хозяйств.



В сфере растениеводства преобладает выращивание цитрусовых и других культур. Валовый сбор основных продуктов растениеводства в 2021 году составил 69,3 тыс. тонн в том числе:



– цитрусовые 23,3 тыс. тонн (52,4–55,5 тыс. тонн в период 2016–2019 гг.);



– виноград 6,3 тыс. тонн (9,0–9,3 тыс. тонн в период 2016–2019 гг.);



– овощи 15,3 тыс. тонн (15,0–15,2 тыс. тонн в период 2016–2019 гг.).



В 2021 году в структуре экспорта товары сельскохозяйственного производства составили 28,5%.



Факторы, сдерживающие развитие отрасли известны, нет необходимости их перечислять.



Экспорт сельхозпродукции решает задачу притока денежной массы, чрезвычайно важную для республики в условиях отсутствия денежной эмиссии. Оживление сельского хозяйства является важнейшим фактором развития регионов республики.



В целях развития сельского хозяйства планируется реализация мер государственной поддержки проектов, таких как возмещение части затрат на:



- реализацию мероприятий в сфере растениеводства;



- приобретение семян и саженцев;



- закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;



- закладку и уход за виноградниками;



- раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию площадей, а также субсидирование производства зерновых культур (кукуруза), овощей, закладке многолетних насаждений.



В 2021 году впервые была принята ведомственная целевая Программа развития сельского хозяйства на сумму 100 миллионов рублей. В соответствии с ней были приняты проекты, представленные юридическими и физическими лицами, жителями сельской местности, которым была оказана безвозмездная помощь в виде услуг, работ, материалов, саженцев, оборудованием по четырем отраслевым направлениям. Это закладка многолетних и однолетних культур в открытом и закрытом грунтах, развитие животноводства и рыбной отрасли, создание и развитие производственно - технической базы по переработке сельскохозяйственной продукции. На мероприятия по защите растений и приобретение оборудования для лаборатории ветеринарной службы направлено 22 млн. рублей.



Всего Конкурсной комиссией был одобрен 91 проект на сумму более 77 млн. 333 тыс. рублей по животноводству, птицеводству, рыбоводству, растениеводству, переработке сельскохозяйственной продукции.



Из 91 проекта реализовано 39, а 52 находятся на завершающей стадии реализации. В результате будет создано около 100 рабочих мест.



Подготовлена аналогичная Программа развития сельского хозяйства на 2022 г.



Уважаемые коллеги,



В сложившихся в распределении трудовых ресурсов условиях требуется перераспределение занятости - от финансируемых государственным бюджетом и дотируемых из него сфер в частные инициативы. Это позволит обеспечить создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы.



Однако на сегодняшний день отсутствуют меры поддержки, направленные на развитие данного сегмента экономики.

Сдерживающими факторами являются:



– недостаток оборотных средств у субъектов малого и среднего бизнеса, а также отсутствие финансовых мер поддержки местных производителей (низкий уровень доступа предпринимателей к необходимым им банковским продуктам, отсутствие эффективных программ целевого кредитования);



– отсутствие нормативно-правового акта, определяющего критерии отнесения субъектов экономики к малому и среднему предпринимательству;



Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства будет реализована такая мера государственной поддержки, как возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма.



Об инвестиционной политике



Уважаемые депутаты!



Отдельно хочу остановиться на инвестиционной привлекательности. Мы должны понимать, что инвестиции сами в страну не придут. Наша задача дать возможность инвестору, уверенно чувствовать себя в Абхазии и понимать, что ему здесь рады.



И главным акцентом должно быть соответствующее законодательство, определяющее понятные правила. Как Вы знаете с 2021 года мы приступили к реализации Программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.



Планируемые изменения законодательства должны существенным образом улучшить инвестиционный климат в стране и повысить уровень администрирования налоговых платежей.



В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения уровня инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности необходимо провести сокращение контрольно-надзорных функций государства.



Необходимо проведение инвентаризации полномочий органов государственного управления, осуществляющих контрольно-надзорные функции от лица государства, с целью проработки вопросов совершенствования законодательства в области государственного контроля (надзора) в контексте упрощения процедур ведения бизнеса.



О налоговой системе



В последние годы наметилась устойчивая тенденция к увеличению собственных доходов государственного бюджета, несмотря на негативные последствия в экономике, вызванные пандемией.



По результатам 2021 года поступления платежей, администрируемых налоговыми органами, составили более 3 млрд. 394 млн. рублей при уточненном плане в 2 млрд. 958 млн. рублей, что составило 115% от запланированных доходов или 436 миллионов рублей сверх плана. По сравнению с предыдущим годом динамика составила 136% или 890 млн. 370 тысяч рублей.



По итогам 5 месяцев 2022 года поступления платежей составили более 1 млрд. 290 млн. рублей, при плане 936 млн. 308 тысяч рублей, что составило 138 % от запланированных доходов или более 354 млн. 641 тысячи рублей.



Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляет активное взаимодействие со своими коллегами в Российской Федерации по различным направлениям, что несомненно должно привести к улучшению ситуации в налоговом администрировании.



В рамках Программы формирования общего экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства двух стран, предусмотрена существенная информационно-технологическая помощь Российской Федерации по реализации в течении 3-х лет проекта по внедрению контрольно-кассовой техники и другим направлениям на сумму порядка 800 млн. руб.



Российские коллеги оказывают налоговым органам Республики Абхазия помощь в повышении квалификации сотрудников и внедрении современных информационных технологий в сфере налогового администрирования.



Как Вам известно, в 2021 году был принят Закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия». Внедрение новых информационных технологий в налоговом администрировании позволит с минимальными трудозатратами обеспечить сбор и анализ необходимой информации с передачей данных в режиме реального времени.



Нам необходимо в короткие сроки внедрить современные технологии обеспечения полноты учета выручки, основанные на применении контрольно-кассовой техники.



Важнейшими условиями ускоренного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности страны является упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования.



Правительству в 2022 — 2023 годах в приоритетном порядке необходимо инициировать соответствующие изменения в налоговое законодательство.



При этом отмечу, что на данный момент проходят согласования и в скором времени поступят в Народное Собрание Республики Абхазия следующие проекты законов: «Об акцизах»; «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на прибыль организаций»; «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О плате за землю»; «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложении»; «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия»; «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Принятие вышеуказанных законов окажет положительный эффект в части наполнения бюджетов всех уровней.



Уважаемые коллеги,

социально-экономическое развитие государства неразрывное связано с современными информационными технологиями.



В нашей стране они динамично развиваются, даже при наличии определенных трудностей.



В этой связи необходима организация полноценной многофункциональной современной системы передачи данных с покрытием всей территории страны. Цифровизация должна стать основой формирования национальной отрасли информационного-коммуникационных технологий, которые сформируют принципиально новую организацию работы органов государственного управления, изменят устаревшие подходы к планированию и оценке результатов их деятельности.



Одним из первых шагов в этом направлении стало создание общедоступного электронно-цифрового единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.



Отсутствие вышеуказанных реестров в электронно-цифровом формате создавали сложности оперативного и своевременного доступа заинтересованных лиц и органов государственной власти к требуемой информации.



С введением системы стало возможным обеспечение механизмов комфортного дистанционного доступа к информации гражданам Республики Абхазия, осуществляющим предпринимательскую деятельность; обеспечение совместимости и взаимодействия ее с иными информационными системами и сетями Республики Абхазия.



Реализуется пилотный проект электронно-цифровой базы данных записей актов гражданского состояния и нотариальных действий.



Уважаемые коллеги,



проблемы в электроэнергетической сфере долгие годы негативно влияют и на развитие экономики, и на качество жизни граждан.



Возрастная структура электросетевого хозяйства подразделяется на три группы, из которых I-ая группа – со сроком эксплуатации до 25 лет, II-ая группа со сроком эксплуатации 25–40 лет и III-яя группа – со сроком эксплуатации свыше 40 лет. Уровень износа электросетевого хозяйства, по оценкам специалистов, составляет 80%.



Такое положение не может обеспечить требуемую надежность электроснабжения потребителей и энергобезопасность страны в целом.



Не менее важной проблемой является низкий уровень собираемости за потребленную электроэнергию. Это происходит ввиду недостаточного оснащения приборами учета электроэнергии.



В 2022-2026 годах планируется реализация комплексной программы по закупке и установке приборов учета электроэнергии и программа реконструкции, модернизации и расширения объектов электросетевого комплекса Абхазии.



Эксплуатация энергосистемы требует постоянных существенных затрат даже в нынешнем ее состоянии, не говоря уже о новом современном оборудовании и поэтому, уже очень давно назрела необходимость пересмотра стоимости, методики расчета и применения тарифов на потребление электроэнергии.



В связи с этим, в 2022 году принято Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия об утверждении порядка формирования и применения тарифов, правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики, в рамках которого планируется поэтапное 5-ти летнее доведение тарифов до экономически обоснованных.



Хочу обратить особое внимание на необходимость усиления работы по пресечению незаконной добычи криптовалют, масштабы которой наносят колоссальный ущерб электроэнергетике и приводят к непозволительным финансовым потерям государства.



Стране необходимы дополнительные энергоисточники. До конца 2022 гг. будет разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Абхазия.



Уважаемые коллеги,



на социально-экономическое развитие непосредственно влияет и состояние транспортной инфраструктуры.



Удельный вес автомобильных дорог республики, не соответствующих нормативным требованиям, очень высок. Общая протяженность существующих автодорог составляет 2 тысячи 305 км (474 км - дороги республиканского и 1 тысяча 831 км - местного значения), из которых в удовлетворительном состоянии находится менее 50%.



Не менее сложная ситуация и с железнодорожной инфраструктурой. Протяженность Абхазской железной дороги составляет 190,7 км, а изношенность инфраструктуры составляет выше 80% (провода, опоры, подстанции, подъездные пути, узлы, вокзалы и станции). Практически отсутствует подвижной состав.



Потенциал Абхазской железной дороги может быть значительно увеличен при условии полного восстановления железнодорожного полотна и соответствующей инфраструктуры.

Государство должно изыскать возможность для вложения серьезных средств в железнодорожную инфраструктуру.



Ведется активная работа в направлении реанимации авиасообщения. Разработана и планируется к реализации дорожная карта, которая предусматривает мероприятия по проектированию реконструкции аэродромного комплекса, определения источников финансирования, разработке и принятия нормативно-правовых актов в сфере воздушного законодательства.



Транзитный потенциал страны позволяет создать крупный транспортно-логистический центр, включающий в себя использование морского транспорта. Портовая инфраструктура в Сухуме и Очамчыре требует реконструкции. Она должна быть привязана к автодорожной и железнодорожной инфраструктуре.



Важным вопросом, требующим решения, является увеличение пропускной способности пункта на абхазо-российской государственной границе и упрощение режима пограничного перехода.



Уважаемые коллеги,



как известно, одним из ключевых ресурсов социально-экономического развития общества является человеческий потенциал.



Экономические трудности негативно отразились на бюджете Пенсионного фонда страны.



Учитывая масштабы страны, численность населения и социально- экономические условия, целесообразно объединить все вопросы определения права на пенсию, исчисления ее размера и порядка выплаты в одном законодательном акте, который должен быть максимально удобным в реализации.



В 2020 году бюджет пенсионного фонда по доходам и расходам был сформирован в объеме 1 млрд. 103 млн. руб., но из-за пандемии КОВИД-19 был исполнен всего на 90 с лишним процентов. В течении 2020 года количество получателей, которым был повышен размер доплат к пенсиям на 100% составляло 7 695 человек, на эти цели из государственного бюджета было направлено 148 млн. руб.



В 2021 году бюджет пенсионного фонда по доходам был увеличен до 1 млрд. 253 млн. руб. и по расходам до 1 млрд. 275 млн. руб. Исполнение составило уже 96 процентов. С 1 октября 2021 года повышен размер доплат отдельным категориям пенсионеров, на что из бюджета было выделено 208 млн. руб.



В 2022 году бюджет пенсионного фонда по доходам и расходам увеличен до 1 млрд. 286 млн. руб. С января по май поступления доходов составили 490 млн. руб. или 38% от годовых значений. В доходную часть бюджета пенсионного фонда поступило страховых взносов на 61 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это позволило сократить задолженность по пенсионному обеспечению, образовавшуюся в конце 2020 году.



Уважаемые коллеги!



В декабре 2021 года мной была утверждена Государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы».



Целью этой программы является достижение к 2025 году значительного увеличение объема ВВП, среднемесячной заработной платы, а также собственных доходов государственного бюджета.



Для выполнения таких задач, в программе предусмотрены меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Частично я говорил о них ранее. К примеру, на поддержку предпринимательства в Программе предусмотрено порядка 2,5 млрд. руб., более 2-х из которых будет профинансировано Российской Федерацией.



Более 10 млрд. руб. должен составить объем средств программы льготного кредитования российскими банками. В этом направлении планируются к реализации крупные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевого производства и туризма. Общее количество рабочих мест – более полутора тысяч. В связи с форс-мажорными обстоятельствами последних месяцев, в данном вопросе возможно смещение сроков, но работа в этом направлении не прекращается.



Программой также предусмотрена возможность создания Корпорации развития Республики Абхазия.



Поэтапное повышение зарплат основных категорий работников госучереждений ведется в рамках соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 2015 года.

Так, в 2019 году уровень зарплаты составил 12,3 тыс. руб., в 2020 году – 16 тыс. руб., в 2021 году – 19,6 тыс. руб., а в 2022 году целевые показатели установлены на уровне 23,2 тыс. руб.



Уважаемые депутаты,



несмотря на очевидные трудности, нам удалось заметно изменить криминогенную обстановку в стране. Мы отмечаем существенное уменьшение тяжких видов преступлений, в том числе привычные до недавнего времени похищения людей. В 2021 году количество смертей в ДТП сократилось на 26% до 42, против 57 в 2020 году.



Однако общая ситуация с соблюдением правопорядка оставляет желать лучшего. Требуются реформы правоохранительных структур, включающие в себя законодательные, организационные, материально-технические решения. Реформы должны обеспечить четкое взаимодействие всех сил, на которые возложены функции охраны общественного порядка, соблюдения законности, охраны интересов личности и общества, безопасности государства в целом.



В сентябре 2021 года мною представлен ряд законодательных и иных инициатив в этой сфере. Они затрагивают изменения в Уголовном, Уголовно-процессуальном кодексах, Кодексе об административных правонарушениях, Кодексе об административном судопроизводстве, других законах, регулирующих вопросы соблюдения правопорядка и противодействия организованной преступности. Принятие этих законов имеет исключительно важное значение в повышении качества работы правоохранительных органов.



В соответствии с абхазо-российским Соглашением о софинансировании расходов по поэтапному повышению материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних, подписанным в октябре 2020 года, средняя заработная плата сотрудников увеличилось до 23 тысяч рублей, против 14,5 тысяч рублей в 2020 году.



Аналогичная работа проводится и по линии Службы Государственной безопасности. В этом ведомстве заработная плата увеличена на 75%.



В рамках указанного выше Соглашения с 2020 года по настоящее время для органов внутренних дел приобретена 121 единица автомобильного транспорта, около 12,5 тысяч единиц обмундирования, 335 радиостанций, более 650 единиц специальной, компьютерной и иной техники.



Создана база по учету и регистрации оружия, в полной мере работает комплекс автоматизированной баллистической идентификационной системы и многое другое.



Кроме того, Министерством внутренних дел проработан и готов к реализации проект по развитию сети камер видеонаблюдения, создания центра обработки данных и ситуационного центра МВД.



Относительно недавно Вами назначены новые руководители Верховного суда, во главе которого человек с безупречной репутацией и профессионал в своем деле.



В судейском сообществе ведется работа по подготовке предложений в части повышения качества функционирования судебной системы. Надеюсь, что эта работа будет завершена к концу текущего года.



Важным направлением для нас является долгосрочная политика поддержки социально уязвимых семей и детей. Необходимо разработать механизм оказания поддержки наиболее нуждающихся категорий граждан. Остаются нерешенными вопросы, связанные с семьями, которые не относятся к категории многодетных, но при этом находятся в очень трудном положении. Аналогичная ситуация и с семьями, в которых растут дети с ограниченными возможностями, в которых родители не имеют стабильного заработка, неполные семьи.



Считаю необходимым усилить координацию деятельности всех ведомств, и четкое определение ответственных структур и исполнителей, которые в той или иной степени задействованы в сфере защиты детей в целях качественного улучшения социальной работы государства. Это, прежде всего, Министерство социального обеспечения и демографической политики, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и языковой политики, Министерство внутренних дел.



Считаю необходимым приступить к разработке нормативно-правовой базы, четких процедур, системы координации и контроля всех вовлеченных в этот процесс органов.

Крайне важно, чтобы все без исключения дети получали всё необходимое для развития.



Уважаемые коллеги,



современное международное положение, особенно в контексте ныне складывающейся ситуации, растущие внешние вызовы и угрозы диктуют необходимость активизации, скоординированной с Российской Федерацией – нашим стратегическим союзником – работы на внешнеполитическом направлении.



Внешняя политика Республики Абхазия сфокусирована на защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства, сохранении и укреплении его независимости и территориальной целостности.



Основополагающее значение мы придаем дальнейшему развитию и укреплению абхазо-российского союзничества, установлению новых и расширению существующих международных контактов, проведению скоординированной внешней политики, созданию общего пространства обороны и безопасности, формированию общего социального и экономического пространства, созданию условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской



В 2021 году продолжилось активное взаимодействие с Российской Федерацией на всех уровнях.



Республика Абхазия благодаря стратегическому союзу с Россией продолжает предпринимать усилия для решения внешнеполитических задач. На данном этапе Абхазия признана рядом государств-членов ООН. Наша страна надежно защищена от внешних военных угроз.



Все вышеперечисленные направления соответствуют Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года и Договору о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.



Мы обязаны исчерпывающим образом исполнять договорные обязательства и не давать поводов для сомнения в нашей надежности, как союзника.

Республика Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией.



Именно поэтому я подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Одной из важных задач внешней политики Республики Абхазия является наращивание новых связей и контактов в различных регионах мира, а также укрепление взаимодействия с государствами, признавшими независимость Абхазского государства.



Углубляется сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой в том числе в военной сфере.

Развивается сотрудничество в Латинской Америке. В соответствии с Указом Президента в 2021 г. было учреждено посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа.

Положительная динамика наблюдается и в отношениях с братской Республикой Южная Осетия и с Приднестровской Молдавской Республикой.



Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Северо-Атлантическим альянсом вблизи наших границ как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии.



Союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии.



Придаем особое значение взаимодействию с Вооруженными Силами Российской Федерации в составе Объединенной группировки войск.



Совместная боевая подготовка, участие военнослужащих Вооруженных Сил Абхазии в проводимых российскими коллегами военных учениях и иных мероприятиях способствуют формированию боевого содружества. Все это делается для обеспечения оперативного и адекватного реагирования в случае военной угрозы.



Дальнейшее укрепление военного сотрудничества с Российской Федерацией и реализация международных договоров между нашими странами в области обороны являются важнейшей задачей по сохранению мира в регионе.



При этом нельзя не сказать, что ряд возможностей, прописанных в договоре от 2014 года в прошлом были упущены, чего нельзя допустить в будущем.

Уважаемые коллеги,



одной из приоритетных задач реформирования системы и структуры государственного управления является совершенствование нормативно-правовой регламентации.



Закрепленные в действующей конституции подходы к организации и деятельности органов исполнительной власти требуют изменений.



Необходимо повысить уровень персональной ответственности руководителей органов государственного управления. В этой связи представляется актуальным и востребованным установление дополнительных ограничений, связанных с пребыванием в составе Правительства Республики Абхазия и занятием руководящей должности в органах государственного управления, направленных на обеспечение интересов государства, исключение конфликта интересов, минимизирование коррупциогенных факторов.



На протяжении многих лет в абхазском обществе активно обсуждаются вопросы взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти. Высказываются различные мнения, такие как о перераспределении полномочий между ними, об упорядочении работы органов исполнительной власти, о сокращении численности государственного аппарата. С учетом этого Комиссия по конституционной реформе решила сосредоточить работу над главами 3 и 4 конституции Республики Абхазии.



Ею выработаны предложения по внесению изменений в Основной Закон Республики Абхазия. Они касаются и самого принципа организации руководства исполнительной ветвью власти.



Есть предложение упразднить должность Премьер-министра. Но существует и другое мнение – упразднить должность Вице-президента. У сторонников обоих идей есть некоторые аргументы, которые можно считать обоснованными. В любом случае, вопрос этот чрезвычайно важный, и решать его необходимо взвешенно, с учетом всех нюансов.



То же касается и предложений по формированию высшего законодательного органа страны – Народного Собрания. Кто-то считает, что выборы в Парламент должны проводиться по смешанной системе, предполагающей выборы по партийным спискам. Но другие считают этот путь пока еще опасным для страны, поскольку до сих пор в стране не сложилась классическая партийная система. Иными словами, поле для дискуссий по данным темам довольно широкое. И мы готовы к такому диалогу для поиска и принятия наиболее выверенных решений. Иначе быть не может, потому что эти вопросы решают задачи не только политических партий, они затрагивают напрямую интересы всего народа.



В этой связи важно обратить внимание на мнение бывших Президентов Абхазии, озвученных в разные годы в посланиях к парламенту.



В 2007 году Сергей Багапш констатировал следующее:



«Надо признать, что во многом возможности страны блокируются неповоротливым малоэффективным, зачастую некомпетентным государственным аппаратом. В ближайшее время необходимо серьезно пересмотреть структуру исполнительной власти, придав ей максимум рационализма и оперативности в представлении населению качественных услуг.» Далее он отметил: «Необходимо сбалансировать полномочия Президента и Парламента, подумать над тем, чтобы закрепить за Народным Собранием право на дачу согласия Президенту утверждать кандидатуру Премьер-Министра и право Президента распускать Народное собрание и назначать новые выборы».



В 2012 году в своем послании к Парламенту Александр Анкваб обозначил свое видение конституционной реформы, а именно:



«В ближайшее время на рассмотрение Народным собранием, в части его компетенции, будут направлены наши предложения по конституционным изменениям в структуре исполнительной власти. Прежде всего, эти предложения будут касаться упразднения должностей Премьер-министра, Вице-премьеров Правительства, создания единой администрации исполнительной ветви власти – вместо существующих и дублирующих друг друга», и далее – «Вице-президент, как и Глава государства, избирается всенародно. Легитимность его правового статуса не вызывает никаких сомнений...»



В 2013 году в послании, Александр Анкваб в контексте вопроса перехода на парламентскую систему правления озвучил следующее:



«Мы не готовы к этому ни политически, ни экономически, ни социально. Это будет лишь декларативная смена, ничем не подкрепленная, нежизнеспособная.»



Рауль Хаджимба в послании 2017 года также говорил о конституционных изменениях. Цитирую:



«Данные изменения должны, в частности, предполагать наделение Парламента правом давать согласие на назначение Премьер-министра, что сбалансирует полномочия Президента и Парламента, создаст более эффективную систему сдержек и противовесов и будет способствовать совершенствованию взаимодействия законодательной и исполнительной власти.»



Я же, в свою очередь хочу подтвердить то, что сказал в своем приветственном слове на 1 сессии вновь избранного Парламента в апреле текущего года.



Администрация Президента Республики Абхазия в ближайшее время направит весь наработанный и обобщенный материал в Парламент. Считаю, что от слов пора перейти к делу!

Предлагаю Вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования.



Уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, уважаемые соотечественники,



обстоятельства, связанные с эпидемией COVID-19, буквально сковывали нас на протяжении двух лет. Но они вновь побудили наш народ к проявлению колоссальной выдержки в условиях, честно скажем, изматывающих, но жизненно необходимых ограничительных мер. Десятки молодых людей стали волонтерами. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стали абхазские традиции человеколюбия, забота о семье и взаимная поддержка.



Это залог того, что и другие испытания мы преодолеем вместе, оставаясь верными заветам наших отцов и дедов. Это делает нас сильнее.



Сбережение народа Абхазии - высший приоритет. В связи с этим главнейшими вопросами современной повестки остаются: укрепление абхазского государства, защита семьи, развитие экономики, образования, науки и культуры.

В этом аспекте особое значение имеют меры, направленные на сохранение и развитие государственного языка.



Для создания условий изучения и развития абхазского языка считаю необходимым подготовку и издание учебников нового поколения на основе современного коммуникативного метода и других эффективных технологий, ликвидацию разрыва между учебной и естественной коммуникацией, адаптацию учебного материала к современному разговорному языку, определение общего стандарта качества знания языка, системное повышение квалификации преподавателей и реализацию иных мер.



Нам нельзя усложнять ситуацию, при которой государственным языком будет сложно овладеть не только абхазам, но и другим нашим соотечественникам.



Каждый из нас – и представитель власти, и рядовой гражданин – несет свою долю ответственности, но все мы вместе ответственны за свою единственную родную землю. Другого Отечества у нас нет и не будет. Мы должны сделать так, чтобы жить, работать, реализовывать свой потенциал каждому гражданину нашей страны было комфортно в родном доме – в Республике Абхазия.



Благодарю вас и рассчитываю на поддержку Парламентом инициатив исполнительной ветви власти во благо народа и государства!