В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГАДОЧНО УБИТЫ БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ПАЛАНТ И ЕГО ЖЕНА
Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. Бизнесмен Евгений Палант и его жена Ольга Палант загадочно погибли в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье. Вероятнее всего речь идет об убийстве.
Как стало известно, трупы 48-летнего Паланта и его 50-летней жены были найдены в 18:20 в их частном доме. Тела обнаружила дочь супругов. Предварительно причиной смерти стали колото-резаные раны. Полиция работает на месте происшествия.
Евгений Палант – кандидат экономических наук, видный бизнесмен учредитель 4 российских разнопрофильных организаций, активно вкладывался в услуги связи. В частности он имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи. Также Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил».
Кроме того, Палант занимался активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал театру русской драмы им. Искадера в Сухуми.