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Абхазия Информ

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГАДОЧНО УБИТЫ БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ПАЛАНТ И ЕГО ЖЕНА

Новости Понедельник, 27 июня 2022 22:20
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В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГАДОЧНО УБИТЫ БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ПАЛАНТ И ЕГО ЖЕНА

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. Бизнесмен Евгений Палант и его жена Ольга Палант загадочно погибли в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье. Вероятнее всего речь идет об убийстве.

Как стало известно, трупы 48-летнего Паланта и его 50-летней жены были найдены в 18:20 в их частном доме. Тела обнаружила дочь супругов. Предварительно причиной смерти стали колото-резаные раны. Полиция работает на месте происшествия.

Евгений Палант – кандидат экономических наук, видный бизнесмен учредитель 4 российских разнопрофильных организаций, активно вкладывался в услуги связи. В частности он имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги  по созданию и обслуживанию систем связи. Также Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил». 

Кроме того, Палант занимался активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал театру русской драмы им. Искадера в Сухуми.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июня 2022 22:24

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