В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГАДОЧНО УБИТЫ БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ПАЛАНТ И ЕГО ЖЕНА

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. Бизнесмен Евгений Палант и его жена Ольга Палант загадочно погибли в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье. Вероятнее всего речь идет об убийстве.

Как стало известно, трупы 48-летнего Паланта и его 50-летней жены были найдены в 18:20 в их частном доме. Тела обнаружила дочь супругов. Предварительно причиной смерти стали колото-резаные раны. Полиция работает на месте происшествия.