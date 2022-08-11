Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия 10 августа 2022 года возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении Государственного нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы №5 Джопуа Кристины Анатольевны и в отношении Каракеян Седы Алексеевны.

Как установлено материалами уголовного дела, 06 октября 2021 года Государственным нотариусом Сухумской государственной нотариальныой конторы №5 была незаконно изготовлена путем внесения заведомо ложных сведений от имени умершей 02 сентября 2021 года Пащян Р.А. доверенность о возложении полномочий на получение причитающейся пенсии во всех структурных подразделениях ОАО «Сбербанк Абхазии» и в любых коммерческих банках Республики Абхазия на Каракеян С.А. сроком на три года, с использованием которой последняя в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк Абхазии» обналичила пенсионные средства, выплаченные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Республики Абхазия, однако свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, ввиду выявления Пенсионным фондом РФ и РА факта смерти Пащян Р.А. и приостановления пенсионных начислений.