Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Республики Абхазия состоялось расширенное совещание с руководителями учреждений культуры, посвящённое вопросам устранения нарушений (недостатков)по итогам проведённой в 2021 году проверки использования средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия за период 2019-2020 годы и первое полугодие 2021 года.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр культуры Даур Кове и первый замминистра финансов Ирма Амичба.

Повесткой встречи стал вопрос ограничения максимального количества занимаемых в государственных учреждениях ставок одним работником при совмещении должностей и совместительстве (внутреннем и внешнем)не более чем в 1,5 ставки.

По итогам встречи было поручено руководителям учреждений культуры провести оптимизацию штатной численности в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.