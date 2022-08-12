МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ПОСЕТИЛ ДРАМТЕАТР

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Абхазию министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников посетил сегодня Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба.

Российский министр осмотрел основную и малую сцены, фойе и залы театра.



Генеральный директор Алхас Чолокуа рассказал гостью историю главного театра страны, о его сегодняшней деятельности.

Максим Решетников был впечатлён красотой национального театра. Как известно, Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба был реконструирован в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.