ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об освобождении Алхаса Квициниа от должности руководителя Администрации президента Абхазии на основании поданного им заявления.
Временное исполнение обязанностей руководителя Администрации президента возложено на Джансуха Нанба.
Нанба Джансух Эдуардович родился 6 декабря 1983 года в г. Сухум.
В 1990 году пошел в СШ №10 г. Сухум и в 2000 году окончил СШ №14 г. Сухум.
В 2000 году поступил и в 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика» с квалификацией экономист.
В 2002 году поступил и в 2006 году окончил факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский)».
В 2005 году поступил и в 2006 году окончил юридический факультет Института повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Краснодар по специальности «юриспруденция».
В 2007 году поступил и в 2008 году окончил Шиллерский международный университет (Schiller International University) в г. Лондон, Великобритания, присвоена степень MBA (Мастер бизнес администрирования) по специальности «международный бизнес».
В 2005 году поступил и в 2009 году окончил аспирантуру Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика», присвоена ученая степень кандидата экономических наук.
01.08.2005 - 31.01. 2006 г. - специалист отдела развития сети обслуживания платежных систем в Департаменте розничного бизнеса ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.
01.02.2006 –30. 12.2007 г. - ведущий специалист Центра ипотечного кредитования ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.
01.04.2008 – 28.02.2009 г. - специалист отдела кредитования и обслуживания государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар.
01.03.2009 – 01.11.2009 г. - ведущий специалист отдела по работе с автосалонами, Московская дирекция. ООО Страховая компания «Цюрих», г. Москве.
01.02.2010 – 01.04.2010 г. - референт сектора по работе с территориально-административными делениями. Администрация президента Республики Абхазия.
01.04.2010 – 01.03.2011 г. - начальник отдела внешнеэкономических связей. Министерство экономики Республики Абхазия.
01.09.2010 – по настоящее время - старший преподаватель, доцент кафедры финансы и кредит. Абхазский государственный университет, г. Сухум.
01.03.2011 – по 26.10.2014 г. - заместитель коммерческого директора ООО СП «А-Мобайл», г. Сухум.
27.10.2014 – по 20.01.2015 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.
20.01.2015 – 30.04.2018 - заместитель министра финансов – начальник Управления казначейства Республики Абхазия.
30.04.2018 – 30.04.2020 - Вице-премьер, министр финансов.
С 2020г. - 2021 занимал должность заместителя руководителя администрации президента Республики Абхазия.
С 11.05.2021 г. – министр по налогам и сборам Республики Абхазия.
Женат, четверо детей.