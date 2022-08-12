ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об освобождении Алхаса Квициниа от должности руководителя Администрации президента Абхазии на основании поданного им заявления.

Нанба Джансух Эдуардович родился 6 декабря 1983 года в г. Сухум.

В 1990 году пошел в СШ №10 г. Сухум и в 2000 году окончил СШ №14 г. Сухум.

В 2000 году поступил и в 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика» с квалификацией экономист.

В 2002 году поступил и в 2006 году окончил факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский)».

В 2005 году поступил и в 2006 году окончил юридический факультет Института повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Краснодар по специальности «юриспруденция».

В 2007 году поступил и в 2008 году окончил Шиллерский международный университет (Schiller International University) в г. Лондон, Великобритания, присвоена степень MBA (Мастер бизнес администрирования) по специальности «международный бизнес».

В 2005 году поступил и в 2009 году окончил аспирантуру Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика», присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

01.08.2005 - 31.01. 2006 г. - специалист отдела развития сети обслуживания платежных систем в Департаменте розничного бизнеса ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

01.02.2006 –30. 12.2007 г. - ведущий специалист Центра ипотечного кредитования ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

01.04.2008 – 28.02.2009 г. - специалист отдела кредитования и обслуживания государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар.

01.03.2009 – 01.11.2009 г. - ведущий специалист отдела по работе с автосалонами, Московская дирекция. ООО Страховая компания «Цюрих», г. Москве.

01.02.2010 – 01.04.2010 г. - референт сектора по работе с территориально-административными делениями. Администрация президента Республики Абхазия.

01.04.2010 – 01.03.2011 г. - начальник отдела внешнеэкономических связей. Министерство экономики Республики Абхазия.

01.09.2010 – по настоящее время - старший преподаватель, доцент кафедры финансы и кредит. Абхазский государственный университет, г. Сухум.

01.03.2011 – по 26.10.2014 г. - заместитель коммерческого директора ООО СП «А-Мобайл», г. Сухум.

27.10.2014 – по 20.01.2015 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.

20.01.2015 – 30.04.2018 - заместитель министра финансов – начальник Управления казначейства Республики Абхазия.

30.04.2018 – 30.04.2020 - Вице-премьер, министр финансов.

С 2020г. - 2021 занимал должность заместителя руководителя администрации президента Республики Абхазия.

С 11.05.2021 г. – министр по налогам и сборам Республики Абхазия.

Женат, четверо детей.