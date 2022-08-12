СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ В АБХАЗИИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МЧС

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии на протяжении долгого времени сотрудничают в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, пожарные подразделения обоих ведомств проводят совместные учения, а в случае необходимости выезжают на тушение крупных возгораний. Так было и при ликвидации крупного пожара на Сухумской кондитерской фабрике, где россияне оказали весомую помощь своим абхазским коллегам.