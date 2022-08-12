СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ В АБХАЗИИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МЧС
Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии на протяжении долгого времени сотрудничают в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, пожарные подразделения обоих ведомств проводят совместные учения, а в случае необходимости выезжают на тушение крупных возгораний. Так было и при ликвидации крупного пожара на Сухумской кондитерской фабрике, где россияне оказали весомую помощь своим абхазским коллегам.
12 августа министр по ЧС РА, генерал-лейтенант Лев Квициния вручил особо отличившимся при тушении пожара сотрудникам Погрануправления ведомственные медали и Почетные грамоты МЧС Абхазии.
В свою очередь руководство Погрануправления ФСБ России в Абхазии наградило Льва Квициния почетным нагрудным знаком.
Последнее от Super User
- ЗАКОНОПРОЕКТ О ЖЕСТКОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ РАССМОТРЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ
- ИНАР КЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ
- ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ АБХАЗИИ И РОССИИ ВАГРАМОМ АЛЕКСАНЯНОМ
- АСТАМУР КАЦИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ТЕННИСУ