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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ В АБХАЗИИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МЧС

Новости Пятница, 12 августа 2022 21:38
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СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ В АБХАЗИИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МЧС

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии на протяжении долгого времени сотрудничают в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, пожарные подразделения обоих ведомств проводят совместные учения, а в случае необходимости выезжают на тушение крупных возгораний. Так было и при ликвидации крупного пожара на Сухумской кондитерской фабрике, где россияне оказали весомую помощь своим абхазским коллегам.

12 августа министр по ЧС РА, генерал-лейтенант Лев Квициния вручил особо отличившимся при тушении пожара сотрудникам Погрануправления ведомственные медали и Почетные грамоты МЧС Абхазии.

В свою очередь руководство Погрануправления ФСБ России в Абхазии наградило Льва Квициния почетным нагрудным знаком.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 21:51

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