 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АРДА АШУБА ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ СГС ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ

Новости Пятница, 12 августа 2022 21:51
Оцените материал
(0 голосов)
АРДА АШУБА ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ СГС ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание общественной комиссии при Сухумском городском Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок.

Члены комиссии единогласно избрали председателем директора АбИГИ АНА Арду Ашуба, а его заместителем члена Общественной палаты Елену Лабахуа.

Как уже сообщала пресс-служба СГС, общественная комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум была создана 19 мая текущего года. 

В состав комиссии входят: заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент АГУ Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических наук, профессор, академик АНА Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной службы, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор АбИГИ АНА Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.

Согласно положению, утвержденного Собранием г. Сухум, основными задачами комиссии являются:

– рассмотрение предложений (ходатайств) по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум.

– составление заключений о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименований, переименований улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум и направление их в Сухумское городское Собрание для принятия Решения.

– комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией Сухумского городского Собрания «По наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум».

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 21:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ В АБХАЗИИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МЧС ДВА ЧЕЛОВЕКА СКОНЧАЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.