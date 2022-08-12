АРДА АШУБА ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ СГС ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ

Члены комиссии единогласно избрали председателем директора АбИГИ АНА Арду Ашуба, а его заместителем члена Общественной палаты Елену Лабахуа.

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание общественной комиссии при Сухумском городском Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок.

Как уже сообщала пресс-служба СГС, общественная комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум была создана 19 мая текущего года.

В состав комиссии входят: заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент АГУ Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических наук, профессор, академик АНА Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной службы, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор АбИГИ АНА Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.

Согласно положению, утвержденного Собранием г. Сухум, основными задачами комиссии являются:

– рассмотрение предложений (ходатайств) по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум.

– составление заключений о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименований, переименований улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум и направление их в Сухумское городское Собрание для принятия Решения.

– комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией Сухумского городского Собрания «По наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум».

Об этом сообщает сайт столицы.