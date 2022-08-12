ДВА ЧЕЛОВЕКА СКОНЧАЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Новости Пятница, 12 августа 2022 21:59
Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. С 8 по 12 августа в республике выявлено 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 16 пациентов.
11 и 12 августа в Гудаутской больнице скончались двое мужчин 87 и 37 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 54565 человек.
Зарегистрировано 693 летальных случая.
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