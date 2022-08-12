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Абхазия Информ

АСТАМУР КАЦИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ТЕННИСУ

Новости Пятница, 12 августа 2022 22:04
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АСТАМУР КАЦИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ТЕННИСУ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Астамур Кация стал победителем Открытого чемпионата города Сочи по теннису, который стартовал в минувшие выходные на теннисных кортах  Адлерской академии.  В турнире принимают участие юноши и девушки до 19 лет из разных регионов России. Сейчас проходят соревнования среди девочек.  

Заняв первую ступень пьедестала, абхазский спортсмен подтвердил первый взрослый спортивный разряд. 

Астамуру Кация четырнадцать лет, теннисом он занимается уже восьмой год. В мае 2022 года он был зачислен в Адлерскую теннисную академию, где тренируется под руководством заслуженного тренера России Татьяны Зининой и Романа Петрунина. 
За последние 4-5 лет Астамур занимал первые места в своей возрастной категории во всех турнирах в которых участвовал, в том числе и в турнирах Российского теннисного тура. 

Пока Астамур находится в Абхазии, с понедельника он приступит к тренировкам для подготовки к Всероссийским соревнованиям памяти заслуженного тренера России Леонида Мадельяна, международным соревнования на призы заслуженного мастера спорта Елены Весниной и Кубку главы города Сочи. Соревнования пройдут в сентябре. 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 22:06

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