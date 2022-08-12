ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ АБХАЗИИ И РОССИИ ВАГРАМОМ АЛЕКСАНЯНОМ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел рабочую встречу с заслуженным тренером Республики Абхазия и Российской Федерации, президентом Федераций традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграмом Алексаняном. На встрече также присутствовали заместитель председателя Мадина Воуба и начальник спортивного отдела Жанна Зантария.

Обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике.

Ваграм Алексанян рассказал о своей деятельности и успехах его воспитанников.



«Я приехал в Абхазию в 1994 году, как специалист, в то время министром спорта Абхазии был Валерий Чинчорович Барциц. Благодаря нашей совместной работе, вскоре здесь стали набирать популярность ушу и рукопашный бой. Мои воспитанники участвовали во многих турнирах, проводимых как в Абхазии, так и в России, становились победителями и призерами чемпионатов и Кубков мира. Многие, получив высшее образование, стали работать в силовых структурах страны, являются хорошими специалистами и пользуются уважением», – рассказал Алексанян.

По его словам, в мае двое его воспитанников – Артур Акопян и Рауль Хзарджян стали бронзовыми призерами чемпионата мира полноконтактному рукопашному бою FCF, а в июне еще двое его учеников – Руслан Бердников и Саид Григолия стали бронзовыми призерами 13-го Кубка мира.



Джемал Губаз высоко оценил работу тренера и поблагодарил его за многолетнюю и плодотворную работу.



«Ваграм Балабекович благодарю Вас за большой труд и огромный вклад в популяризацию и развитие ушу и рукопашного боя в Абхазии. Вы всегда можете расчитывать на нашу поддержку», – сказал он.