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Абхазия Информ

ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ АБХАЗИИ И РОССИИ ВАГРАМОМ АЛЕКСАНЯНОМ

Новости Пятница, 12 августа 2022 22:10
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ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ АБХАЗИИ И РОССИИ ВАГРАМОМ АЛЕКСАНЯНОМ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел рабочую встречу с заслуженным тренером Республики Абхазия и Российской Федерации, президентом Федераций традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграмом Алексаняном. На встрече также присутствовали заместитель председателя Мадина Воуба и начальник спортивного отдела Жанна Зантария.  

Обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике.

Ваграм Алексанян рассказал о своей деятельности и успехах его воспитанников. 

«Я приехал в Абхазию в 1994 году, как специалист, в то время министром спорта Абхазии был Валерий Чинчорович Барциц. Благодаря нашей совместной работе, вскоре здесь стали набирать популярность ушу и рукопашный бой. Мои воспитанники участвовали во многих турнирах, проводимых как в Абхазии, так и в России, становились победителями и призерами чемпионатов и Кубков мира. Многие, получив высшее образование, стали работать в силовых структурах страны, являются хорошими специалистами и пользуются уважением», – рассказал Алексанян. 

По его словам, в мае двое его воспитанников Артур Акопян и Рауль Хзарджян стали бронзовыми призерами чемпионата мира полноконтактному рукопашному бою FCF, а в июне еще двое его учеников – Руслан Бердников и Саид Григолия стали бронзовыми призерами 13-го Кубка мира. 

Джемал Губаз высоко оценил работу тренера и поблагодарил его  за многолетнюю и плодотворную работу. 

«Ваграм Балабекович благодарю Вас за большой труд и огромный вклад в популяризацию и развитие ушу и рукопашного боя в Абхазии. Вы всегда можете расчитывать на нашу поддержку», – сказал он.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 22:21

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