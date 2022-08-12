ИНАР КЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Инар Кетия примет участие в соревнованиях по вольной борьбе в рамках I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая пройдет с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах России. Соревнования по спортивной борьбе пройдут в Казани с 20 по 26 августа.



В турнире по вольной борьбе примут участие по 16 сильнейших борцов России в каждой весовой категории. Инар Кетия выступит в весовой категории до 70 килограммов в составе команды Москвы.