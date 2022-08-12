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Абхазия Информ

ИНАР КЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Новости Пятница, 12 августа 2022 22:15
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ИНАР КЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Инар Кетия примет участие в соревнованиях по вольной борьбе в рамках I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая пройдет с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах России. Соревнования по спортивной борьбе пройдут в Казани с 20 по 26 августа.

В турнире по вольной борьбе примут участие по 16 сильнейших борцов России в каждой весовой категории. Инар Кетия выступит в весовой категории до 70 килограммов в составе команды Москвы. 

Абхазский спортсмен тренируется в Москве под руководством тренера Анатолия Маргиева. Является воспитанником заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения. 

В программу спартакиады включены соревнования по 39 видам спорта. Всего в соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек, из них более 9 000 спортсменов и 3 000 тренеров и специалистов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборных команд субъектов России. Всероссийская спартакиада проводится по программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже. 

Организатором Всероссийской спартакиады выступает Министерство спорта России, которое планирует сделать проведение Спартакиад по летним и зимним видам традиционными в год, следующий за соответствующими Олимпийскими играми.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 22:18

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