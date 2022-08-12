ИНАР КЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ
Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Инар Кетия примет участие в соревнованиях по вольной борьбе в рамках I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая пройдет с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах России. Соревнования по спортивной борьбе пройдут в Казани с 20 по 26 августа.
В турнире по вольной борьбе примут участие по 16 сильнейших борцов России в каждой весовой категории. Инар Кетия выступит в весовой категории до 70 килограммов в составе команды Москвы.
Абхазский спортсмен тренируется в Москве под руководством тренера Анатолия Маргиева. Является воспитанником заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения.
В программу спартакиады включены соревнования по 39 видам спорта. Всего в соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек, из них более 9 000 спортсменов и 3 000 тренеров и специалистов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборных команд субъектов России. Всероссийская спартакиада проводится по программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.
Организатором Всероссийской спартакиады выступает Министерство спорта России, которое планирует сделать проведение Спартакиад по летним и зимним видам традиционными в год, следующий за соответствующими Олимпийскими играми.
Последнее от Super User
- ЗАКОНОПРОЕКТ О ЖЕСТКОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ РАССМОТРЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ
- ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ АБХАЗИИ И РОССИИ ВАГРАМОМ АЛЕКСАНЯНОМ
- АСТАМУР КАЦИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ТЕННИСУ
- ДВА ЧЕЛОВЕКА СКОНЧАЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА