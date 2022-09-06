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Абхазия Информ

СТРАХИ МАЛЫХ НАРОДОВ: МИГРАНЯН ПРИЗВАЛ НАЙТИ ФОРМУЛУ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ

Новости Вторник, 06 сентября 2022 14:16
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СТРАХИ МАЛЫХ НАРОДОВ: МИГРАНЯН ПРИЗВАЛ НАЙТИ ФОРМУЛУ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Если не будет найдена формула активного участия России в создании и улучшении комфортной среды в Абхазии для привлечения туристов, «то внутренними силами Абхазия с этим не справиться». Такое мнение выразил профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя заявление президента Аслана Бжания о том, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.

«Я понимаю чувство страха малых народов, –сказал Мигранян. – Здесь нужна мудрость национальной элиты. Мне кажется, Бжания это прекрасно понимает».

Он считает, что политики в Абхазии должны найти формулу, которая учтет заинтересованность участия российского капитала и успокоит страхи местного населения.

«Я поддерживаю идею вхождения Абхазии в Союзное государство. Это будет способствовать усилению интеграционных процессов. Это на долгую перспективу. А капитал идет на то или иное место, где есть большой временной горизонт», подчеркнул эксперт.

Мигранян добавил, что российско-абхазские отношения находятся на стабильно хорошем уровне, после 2008 года отношения двух стран развиваются по нарастающей. Для того, чтобы Абхазия развивалась, внутри страны нужны мобилизация и консолидация ресурсов, чтобы сделать качественный рывок, считает он.

EADailу сообщало, что Бжания назвал вступление Абхазии в Союзное государство соответствующим национальным интересам страны.

«Мы совершенно четко понимаем, что в этом небезопасном мире нам нужен прочный союз с РФ, мы внимательно следим за теми процессами, которые происходят. Очевидно, что однополярный мир рухнул, после того как РФ, я в этом уверен, успешно завершит СВО на территории Украины, будет совершенно иная реальность. Я думаю, для всех будет очевидно, я имею ввиду для РФ, для народа России, кто являются настоящими союзниками, кто в это тяжелое время был по-настоящему рядом с народом России и ее руководством. Исходя из этих фактов, видимо, будет создаваться некий контур Союзного государства. Мы на это рассчитываем, и мы готовы в этом принять участие», сказал Бжания.

При этом президент Абхазии признал, что официальных контактов с руководством Белоруссии у Сухума сейчас нет. Однако, отметил он, «на уровне граждан такие контакты имеют место быть».

После этого заявления Бжания многие в Абхазии в очередной раз высказали опасения относительно ущемления суверенитета республики.

Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее не решался на признание республик, объясняя это тем, что для Минска будут последствия от Запада. Однако 7 февраля 2022 года он заявил о возможности признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также Крыма частью России.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 14:21

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