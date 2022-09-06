 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА» ОТКРЫЛСЯ В ПИЦУНДЕ

Новости Вторник, 06 сентября 2022 14:22
Оцените материал
(0 голосов)
ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА» ОТКРЫЛСЯ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. XIII фестиваль «Органные вечера» будет проходить в Пицундском храме с 5 по 10 сентября. На церемонии открытия присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове, который поздравил артистов и зрителей со значимым событием.

«У этого фестиваля давнейшая история и слава Богу, что удается продолжить эту традицию. Я уверен, что все присутствующие сегодня в этом храме получат удовольствие от произведений, которые будут звучать. Желаю участникам благодарного зрителя, а нам всем - положительных эмоций», – сказал министр.

Конферансье Диана Чагава напомнила об истории фестиваля, который стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. Его инициатором был российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, следивший за установкой органа в пицундском храме, Леонид Ройзман.

После начала войны фестиваль какое-то время не проводился, пока Народная артистка Абхазии и первая органистка республики Марина Шамба не стала инициатором возрождения этой культурной традиции.

По состоянию здоровья Шамба не смогла присутствовать на открытии фестиваля, но направила приветственное письмо в адрес артистов и зрителей.

«За минувшие годы наш фестиваль занял прочное место в культурной жизни Абхазии и подарил нам всем множество прекрасных вечеров. Безумно приятно осознавать, что с каждым годом фестиваль расширяется, пополняется список участников, мастеров из Абхазии и со всего мира, а аудитория становится более чуткой и обширной», – в частности, говорилось в ее обращении.

Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, фестиваль в этом году должен был стать юбилейным – десятым по счету, но из-за пандемии коронавируса в последние две года он не проводился.

«Помню наш первый фестиваль. Он был очень торжественным, так как это было некое обновление того фестиваля, который проходил в 1970-х годах. Программа была очень насыщенной. Выступали не только органисты, но и хоровая капелла, камерный оркестр. Насколько помню, я выступал с сольной программой», – поделился Гаделия.

Он также добавил, что программа фестиваля каждый год разная и при этом организаторам и музыкантам удается сохранить заданную в прошлом высокую планку.

Органист Московского римско-католического собора Марина Амельченко впервые стала участницей фестиваля в Пицунде. Она подчеркнула, что приехала в Абхазию с тщательно подготовленной программой, в которую вошли композиции Баха, сочинения романтического периода и музыка, напрямую связанная с каталитической церковной традицией.

«При подготовке программы я основывалось на том, что, прежде всего, должна быть красивая и доступная музыка. Думаю, что классика мировой музыка не оставит равнодушным никого. Сочинениям уже более эпохи, надеюсь, также откроют новую страничку в знаниях слушателей»,- отметила она.

По мнению Амельченко, акустика пицундского зала идеально подходит для подобных концептов, а установленный там духовой орган – это редкий инструмент, которых даже в России немного – всего несколько штук.

В фестивале принимают участие десять исполнителей из Абхазии и России, среди которых Народные и Заслуженные артисты, Заслуженные деятели искусств, лауреаты и обладатели первых премий международных конкурсов, члены Союза композиторов России.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 14:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТРАХИ МАЛЫХ НАРОДОВ: МИГРАНЯН ПРИЗВАЛ НАЙТИ ФОРМУЛУ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА РОССИЙСКОГО ТЕННИСНОГО ТУРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.