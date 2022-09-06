ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА» ОТКРЫЛСЯ В ПИЦУНДЕ

«У этого фестиваля давнейшая история и слава Богу, что удается продолжить эту традицию. Я уверен, что все присутствующие сегодня в этом храме получат удовольствие от произведений, которые будут звучать. Желаю участникам благодарного зрителя, а нам всем - положительных эмоций», – сказал министр.

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. XIII фестиваль «Органные вечера» будет проходить в Пицундском храме с 5 по 10 сентября. На церемонии открытия присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове, который поздравил артистов и зрителей со значимым событием.

Конферансье Диана Чагава напомнила об истории фестиваля, который стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. Его инициатором был российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, следивший за установкой органа в пицундском храме, Леонид Ройзман.

После начала войны фестиваль какое-то время не проводился, пока Народная артистка Абхазии и первая органистка республики Марина Шамба не стала инициатором возрождения этой культурной традиции.

По состоянию здоровья Шамба не смогла присутствовать на открытии фестиваля, но направила приветственное письмо в адрес артистов и зрителей.

«За минувшие годы наш фестиваль занял прочное место в культурной жизни Абхазии и подарил нам всем множество прекрасных вечеров. Безумно приятно осознавать, что с каждым годом фестиваль расширяется, пополняется список участников, мастеров из Абхазии и со всего мира, а аудитория становится более чуткой и обширной», – в частности, говорилось в ее обращении.

Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, фестиваль в этом году должен был стать юбилейным – десятым по счету, но из-за пандемии коронавируса в последние две года он не проводился.

«Помню наш первый фестиваль. Он был очень торжественным, так как это было некое обновление того фестиваля, который проходил в 1970-х годах. Программа была очень насыщенной. Выступали не только органисты, но и хоровая капелла, камерный оркестр. Насколько помню, я выступал с сольной программой», – поделился Гаделия.

Он также добавил, что программа фестиваля каждый год разная и при этом организаторам и музыкантам удается сохранить заданную в прошлом высокую планку.

Органист Московского римско-католического собора Марина Амельченко впервые стала участницей фестиваля в Пицунде. Она подчеркнула, что приехала в Абхазию с тщательно подготовленной программой, в которую вошли композиции Баха, сочинения романтического периода и музыка, напрямую связанная с каталитической церковной традицией.

«При подготовке программы я основывалось на том, что, прежде всего, должна быть красивая и доступная музыка. Думаю, что классика мировой музыка не оставит равнодушным никого. Сочинениям уже более эпохи, надеюсь, также откроют новую страничку в знаниях слушателей»,- отметила она.

По мнению Амельченко, акустика пицундского зала идеально подходит для подобных концептов, а установленный там духовой орган – это редкий инструмент, которых даже в России немного – всего несколько штук.

В фестивале принимают участие десять исполнителей из Абхазии и России, среди которых Народные и Заслуженные артисты, Заслуженные деятели искусств, лауреаты и обладатели первых премий международных конкурсов, члены Союза композиторов России.