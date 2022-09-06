НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА РОССИЙСКОГО ТЕННИСНОГО ТУРА

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 29 августа по 4 сентября в Москве проходил турнир Российского теннисного тура «Кубок Московской Академии Тенниса» среди мальчиков 9-10 лет, в котором принял участие юный теннисист из Абхазии Нестор Цужба.

«Посеянный под вторым номером, Нестор прошел четыре круга и вышел в финал, где в напряженной борьбе выиграл у первого сеяного теннисиста из Хабаровска и стал победителем турнира», – рассказала тренер спортсмена, директор Республиканской теннисной школы Абхазии, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция.