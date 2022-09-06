В ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухумскую инфекционную больницу прибыла новая группа врачей из Башкортостана.

В связи с нехваткой врачей по просьбе Минздрава Абхазии башкирские специалисты в течение месяца работали в Сухумской инфекционной больнице. В сентябре специалистов сменили их коллеги, врач-инфекционист ГБУЗ РКИБ г. Уфа Дарья Семенова и врач-реаниматолог ГБУЗ ГКБ№17 Хазиев Ирек. Они также пробудут в Абхазии месяц.