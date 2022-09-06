БИЗНЕС-МИССИЯ АБХАЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия делегация предпринимателей во главе с начальником Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Ланой Киут принимает участие в бизнес-миссии в Ставропольский край с 6 по 8 сентября.
Организатором поездки и принимающей стороной выступает Центр поддержки экспорта, действующий на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Сегодня состоялась встреча с абхазскими предпринимателями, которую проводили директор «Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» Самарина Елена и вице-президент Союза ТПП Ставропольского края Анисимова Людмила.
В ходе встречи каждый член делегации имел возможность презентовать свою компанию.
Лана Киут озвучила информацию об экономическом потенциале Республики Абхазия и представила печатную продукцию Торгово-промышленной палаты, в том числе Каталог предприятий.
В рамках мероприятия будут организованы выезды на Ставропольские предприятия, встречи в формате B2B, переговоры с представителями целевых компаний.
В составе абхазской делегации общества с ограниченной ответственностью «Импекс Абхазия», «Опт-Сервис», «Интер-Сухум» и индивидуальные предприниматели.