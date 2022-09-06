БИЗНЕС-МИССИЯ АБХАЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия делегация предпринимателей во главе с начальником Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Ланой Киут принимает участие в бизнес-миссии в Ставропольский край с 6 по 8 сентября.

Организатором поездки и принимающей стороной выступает Центр поддержки экспорта, действующий на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».