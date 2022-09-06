ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ «КЛИНИКИ ДОКТОРА ШАТАЛОВА

На встрече обсудили возможность оказания медицинской помощи в Клинике микрохирургии глаза МВК (г.Сочи), жителям Республики Абхазия с гражданством Российской Федерации в рамках ОМС.

Также была достигнута договоренность, что в республику, направят передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза.

Проверка зрения пациентам, страдающим катарактой, глаукомой, заболеваниями сетчатки, будет проводиться бесплатно.

Жители республики будут оповещены о дате приезда передвижного центра.

Министр Эдуард Бутба отметил, что Минздрав подготовится к приезду медиков.

«Начнём, наверное с Очамчыры и Ткуарчала, это будет два пилотных проекта, потом охватим и другие районы, где у жителей нет возможности проверить свое зрение, там, где данный вид диагностики более необходим», – отметил Бутба.

Со своей стороны Олег Шаталов выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с Минздравом Абхазии.