ВАКАНСИИ В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Департамент по социальным вопросам Администрации г. Сухум объявляет набор специалистов на конкурсной основе по пяти направлениям: образование, здравоохранение, соцобеспечение, культура, молодежная политика и спорт.

Кандидаты на вакантные места должны иметь стаж работы более 5 лет. Резюме присылать по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Справки по телефону: +7 (840) 226 37 21. Департамент находится в здании Администрации г. Сухум.





