СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 5 по 16 сентября 2022 года сотрудники Министерства иностранных дел Республики Абхазия пройдут курсы повышения квалификации при Управлении профессиональной переподготовки в сфере международных отношений Дипломатической Академии МИД России. Учебно-тематический план курсов проходит по направлению «Международные отношения. Внешняя политика России».

В числе слушателей курсов также сотрудники Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.



15 сентября в рамках курсов повышения квалификации планируется встреча слушателей с руководством Четвертого департамента стран СНГ (4ДСНГ) МИД России.



По запросу руководства Министерства иностранных дел Республики Абхазия Правительство Российской Федерации приняло решение об организации краткосрочных курсов повышения квалификации для сотрудников МИД Абхазии в Дипломатической Академии МИД России.