ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА

На приеме присутствовали министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада, члены правительства, депутаты Национальной Ассамблеи, руководство Верховного суда, мэр Манагуа Реина Руеда, никарагуанские общественные деятели, деятели культуры, послы ряда иностранных государств и представители посольств, аккредитованных в Никарагуа.



В начале торжественной части вечера прозвучали государственные гимны Республики Абхазия и Республики Никарагуа.



На открытии дипломатического приема с речью выступили чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария и министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада.





Инар Ладария зачитал обращение президента Республики Абхазия Аслана Бжания в адрес президента Никарагуа Даниэля Ортега по случаю признания Республикой Никарагуа государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия.



В своем выступлении он отметил, что «3 сентября – это важная дата в истории Абхазии, положившая начало взаимоотношениям между Абхазией и Никарагуа».



Инар Ладария подчеркнул развитие взаимополезного сотрудничества между двумя государствами и отметил существующий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего абхазо-никарагуанского взаимодействия.



Глава МИД Никарагуа Денис Монкада, поздравив с праздником, передал приветствия от президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги, вице - президента Росарио Мурильо и выразил надежду на дальнейшее межгосударственное сотрудничество в различных сферах деятельности. Денис Монкада пожелал народу Абхазии благополучия.



На дипломатическое приеме гостям была представлена фотовыставка об Абхазии, продемонстрированы видеоролики, описывающие природу Республики, а также показан короткометражный фильм абхазского режиссера Амины Кварчия «Асыс», снятый по мотивам абхазского литературного классика Алексея Гогуа.



Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа благодарит за содействие и предоставление фото- и видеоматериалов об Абхазии Министерство культуры Абхазии, Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, режиссеров Теймураза Квеквескири, Даниила Отырба и Амину Кварчия.