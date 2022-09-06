«АМЦАХАРА»: НЫНЕШНИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОСОЗНАННО ИЗБИРАЮТ ПРОВОКАЦИОННУЮ ФОРМУ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

«Нынешняя оппозиция предельно неэффективна. Она проигрывает все, потому что она уже давно неавторитетна, потому что она уже давно непопулярна. Ее представители не считаются ни с чьим мнением и раздают свои моральные оценки гражданам страны. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем активизацию людей с тёмным прошлым и сомнительной репутацией.

Нынешние оппозиционеры осознанно избирают провокационную форму подачи материала, стимулируя тем самым повышение градуса в обществе. Свобода их слова — это привычка оскорблять страну, народ и президента, но они забывают о том, что оскорбительные слова в адрес главы государства затрагивают не только его лично, но и достоинство тех граждан, которые отдали за него свои голоса на выборах.



Мы категорически не согласны с риторикой отдельных представителей оппозиционных сил, беззастенчиво использующих любую ситуации в личных целях, и обращаемся к нашим гражданам, ветеранам войны быть сдержаннее в своих высказываниях», – отмечается в заявлении.

В «Амцахара» считают неприемлемым угрожать, впадать в крайность и разбрасываться оскорблениями и требуют прекратить подобную практику, поскольку она опасна и может повлечь нежелательные последствия.

«Также предостерегаем и взываем к политической мудрости представителей ветеранских организаций, в том числе, общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» в лице Героя Абхазии Вианора Ашба, подписавшего оскорбительное заявление (27 августа 2022 года) в адрес посла Российской Федерации господина Шургалина и главы нашего государства Аслана Бжания. Подобные высказывания могут негативно сказаться на отношениях с нашим стратегическим партнером и национальной безопасности страны, тем более не стоит говорить от имени 80% населения страны.

Говоря в заявлении о том, что «государственные, двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены Договором «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 17 сентября 2008 года и Договором «О союзничестве и стратегическом партнёрстве» от 24 ноября 2014 года, Герой Абхазии Ашба забыл о том, как будоражили наше общество события вокруг проекта Договора «О союзничестве и интеграции», когда президент Р. Хаджимба, находясь в Москве, заявил, что между нашими странами до конца года будет подписан этот межгосударственный договор. Тогда большинство граждан дало ему отрицательную оценку. Хотим напомнить, что нынешнее Соглашение – это следующий этап, вытекающий из Договора от 2014 года.

Поэтому нас удивило появление и активизация экс-президента Хаджимба, который подписал в 2014 году Договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве», а сейчас высказался против ратификации Соглашения о передаче государственной дачи «Пицунда», – говорится в документе.

В партии напомнили, что в 2014 году нынешняя оппозиция молчала и не высказала свое отношение к происходящему, не собирала на своих площадках тех, кто был против подобного договора: «Нам непонятно, какую угрозу спустя восемь лет после подписания Хаджимба предыдущего Договора может нести ратификация Соглашения, где не идет речь об отчуждении территории госдачи в Пицунде, или вступление Абхазии в союзное государство, о чем некоторое время назад говорили сами оппозиционеры. Необходимо отметить, что согласно статье 6 Соглашения, российская сторона обязана использовать объект исключительно для проведения мероприятий, с участием высших должностных лиц РФ, подлежащих государственной охране, следовательно, все домыслы оппозиции о продаже или передаче данного объекта третьим лицам не имеют под собой почвы. Необходимо отметить, что не идет и речи о передачи или продажи абхазской земли, так как согласно Конституции РА, земля и природные ресурсы не подлежат продаже, в соглашении идет речь лишь об аренде земельного участка на определенный срок».

Что касается формирования «антироссийских настроений» и «ревизии взаимоотношений с Россией», в партии заявили, что в абхазском обществе нет таких настроений.

«Партия «Амцахара» всегда выступала за качественное улучшение отношений с Россией, не ставя под сомнение наши братские отношения и стратегический союз, так как это исторический выбор нашего народа, оплаченный дорогой ценой. В последнее время оппозиционно настроенные силы стали забывать, кто наш союзник, а кто враг. В целях навредить действующей власти, оппозиция вредит нашему государству», – заявили члены политсовета «Амцахара».