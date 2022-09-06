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Абхазия Информ

«АМЦАХАРА»: НЫНЕШНИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОСОЗНАННО ИЗБИРАЮТ ПРОВОКАЦИОННУЮ ФОРМУ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Новости Вторник, 06 сентября 2022 21:27
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«АМЦАХАРА»: НЫНЕШНИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОСОЗНАННО ИЗБИРАЮТ ПРОВОКАЦИОННУЮ ФОРМУ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Политсовет партии «Амцахара» сделал заявление в связи с общественно-политической ситуацией в стране.

«Нынешняя оппозиция предельно неэффективна. Она проигрывает все, потому что она уже давно неавторитетна, потому что она уже давно непопулярна. Ее представители не считаются ни с чьим мнением и раздают свои моральные оценки гражданам страны. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем активизацию людей с тёмным прошлым и сомнительной репутацией. 

Нынешние оппозиционеры осознанно избирают провокационную форму подачи материала, стимулируя тем самым повышение градуса в обществе. Свобода их слова — это привычка оскорблять страну, народ и президента, но они забывают о том, что оскорбительные слова в адрес главы государства затрагивают не только его лично, но и достоинство тех граждан, которые отдали за него свои голоса на выборах. 

Мы категорически не согласны с риторикой отдельных представителей оппозиционных сил, беззастенчиво использующих любую ситуации в личных целях, и обращаемся к нашим гражданам, ветеранам войны быть сдержаннее в своих высказываниях», – отмечается в заявлении.   

В «Амцахара» считают неприемлемым угрожать, впадать в крайность и разбрасываться оскорблениями и требуют прекратить подобную практику, поскольку она опасна и может повлечь нежелательные последствия.

«Также предостерегаем и взываем к политической мудрости представителей ветеранских организаций, в том числе, общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» в лице Героя Абхазии Вианора Ашба, подписавшего оскорбительное заявление (27 августа 2022 года) в адрес посла Российской Федерации господина Шургалина и главы нашего государства Аслана Бжания. Подобные высказывания могут негативно сказаться на отношениях с нашим стратегическим партнером и национальной безопасности страны, тем более не стоит говорить от имени 80% населения страны.

Говоря в заявлении о том, что «государственные, двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены Договором «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 17 сентября 2008 года и Договором «О союзничестве и стратегическом партнёрстве» от 24 ноября 2014 года, Герой Абхазии Ашба забыл о том, как будоражили наше общество события вокруг проекта Договора «О союзничестве и интеграции», когда президент Р. Хаджимба, находясь в Москве, заявил, что между нашими странами до конца года будет подписан этот межгосударственный договор. Тогда большинство граждан дало ему отрицательную оценку. Хотим напомнить, что нынешнее Соглашение – это следующий этап, вытекающий из Договора от 2014 года.

Поэтому нас удивило появление и активизация экс-президента Хаджимба, который подписал в 2014 году Договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве», а сейчас высказался против ратификации Соглашения о передаче государственной дачи «Пицунда», – говорится в документе.

В партии напомнили, что в 2014 году нынешняя оппозиция молчала и не высказала свое отношение к происходящему, не собирала на своих площадках тех, кто был против подобного договора: «Нам непонятно, какую угрозу спустя восемь лет после подписания Хаджимба предыдущего Договора может нести ратификация Соглашения, где не идет речь об отчуждении территории госдачи в Пицунде, или вступление Абхазии в союзное государство, о чем некоторое время назад говорили сами оппозиционеры. Необходимо отметить, что согласно статье 6 Соглашения, российская сторона обязана использовать объект исключительно для проведения мероприятий, с участием высших должностных лиц РФ, подлежащих государственной охране, следовательно, все домыслы оппозиции о продаже или передаче данного объекта третьим лицам не имеют под собой почвы. Необходимо отметить, что не идет и речи о передачи или продажи абхазской земли, так как согласно Конституции РА, земля и природные ресурсы не подлежат продаже, в соглашении идет речь лишь об аренде земельного участка на определенный срок».

Что касается формирования «антироссийских настроений» и «ревизии взаимоотношений с Россией», в партии заявили, что в абхазском обществе нет таких настроений.

«Партия «Амцахара» всегда выступала за качественное улучшение отношений с Россией, не ставя под сомнение наши братские отношения и стратегический союз, так как это исторический выбор нашего народа, оплаченный дорогой ценой. В последнее время оппозиционно настроенные силы стали забывать, кто наш союзник, а кто враг. В целях навредить действующей власти, оппозиция вредит нашему государству», – заявили члены политсовета «Амцахара».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 21:32

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