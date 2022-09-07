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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Среда, 07 сентября 2022 11:15
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с начальником ГАИ МВД Абхазии Баталом Агрба, во время которой стороны обсудили ситуацию на дорогах, меры безопасности, профилактические и технические мероприятия.

Агрба представил премьер-министру сведения о состояния дел с безопасностью дорожного движения. За 8 месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 132 ДТП, погибли 38 человек, из них 18 – в возрасте от 18 до 40 лет, 182 человека получили травмы. За аналогичный период 2021 года в Абхазии в результате 113 ДТП скончались 23 человека.

Наибольшее количество происшествий в Гагрском районе и на республиканской трассе «Псоу – Сухум». За 8 месяцев текущего года выявлено 57 203 нарушения ПДД, из них 14 824 нарушения выявлено методом фотофиксации. Наибольшее количество нарушений в Сухуме и Гагре. Общая сумма выписанных штрафов составила 46 млн 144 тыс. рублей. 1 162 человека лишены права управления транспортным средством. Всего в республике зарегистрировано 69 тыс. 224 единицы автотранспорта.

Отдельно была рассмотрена статистика происшествий на республиканской трассе «Псоу -Сухум». «За 8 месяцев 2022 на трассе зафиксировано 88 происшествий: в дневное время – 42, в ночное – 46 ДТП. В 2021 году количество происшествий на автотрассе участке достигло цифры 117, а в 2020 году было совершено 102 ДТП», – сообщил Агрба.

Премьер-министр поручил Баталу Агрба не снижать темпы профилактической работы на дорогах и улучшать показатели.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 07 сентября 2022 11:21

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