АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с начальником ГАИ МВД Абхазии Баталом Агрба, во время которой стороны обсудили ситуацию на дорогах, меры безопасности, профилактические и технические мероприятия.

Агрба представил премьер-министру сведения о состояния дел с безопасностью дорожного движения. За 8 месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 132 ДТП, погибли 38 человек, из них 18 – в возрасте от 18 до 40 лет, 182 человека получили травмы. За аналогичный период 2021 года в Абхазии в результате 113 ДТП скончались 23 человека.