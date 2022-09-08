АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ
Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.
На встрече поднимались вопросы, касающиеся развития и сохранения абхазского языка, поддержки и реализации научно-культурных, спортивных и других проектов, реализуемых ВААК.
Глава государства отметил, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.
«Наша культура, язык, национальность – это большая роскошь, которую необходимо сохранить несмотря на сегодняшнюю обстановку в мире, где много угроз», - сказал Аслан Бжания.
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