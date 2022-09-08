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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 15:39
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.

На встрече поднимались вопросы, касающиеся развития и сохранения абхазского языка, поддержки и реализации научно-культурных, спортивных и других проектов, реализуемых ВААК.

Глава государства отметил, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.

«Наша культура, язык, национальность – это большая роскошь, которую необходимо сохранить несмотря на сегодняшнюю обстановку в мире, где много угроз», - сказал Аслан Бжания.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 15:43

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