АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ

На встрече поднимались вопросы, касающиеся развития и сохранения абхазского языка, поддержки и реализации научно-культурных, спортивных и других проектов, реализуемых ВААК.

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.

Глава государства отметил, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.

«Наша культура, язык, национальность – это большая роскошь, которую необходимо сохранить несмотря на сегодняшнюю обстановку в мире, где много угроз», - сказал Аслан Бжания.