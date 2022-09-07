ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА
Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста «Псоу» при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Российской Федерации, внимание должностных лиц привлекла гражданка, проходившая по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.
В результате досмотра ручной клади обнаружена и изъята сокрытая от таможенного контроля табачная продукция с акцизными марками Российской Федерации в количестве 9 400 шт.
Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Хикуба Д.Г.
В результате осмотра багажного отделения обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 5 ед.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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