ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста «Псоу» при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Российской Федерации, внимание должностных лиц привлекла гражданка, проходившая по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.

В результате досмотра ручной клади обнаружена и изъята сокрытая от таможенного контроля табачная продукция с акцизными марками Российской Федерации в количестве 9 400 шт.

