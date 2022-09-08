8 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 4 ГОДА СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ ГЕННАДИЯ ГАГУЛИЯ

Г.Л. Гагулия безвременно скончался на 71-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. 4 года назад, 8 сентября 2018 года, страна потеряла видного государственного деятеля, премьер-министра РА Геннадия Леонидовича Гагулия.

Это стало большой утратой для всей страны.

Трудовая биография Геннадия Гагулия является примером беззаветного служения республике. 45 трудовых лет он посвятил служению Отечеству, развитию и процветанию своей Родины.

На посту премьер-министра страны по его инициативе были приняты важные решения по развитию разных сфер жизнедеятельности государства, по укреплению российско-абхазских взаимоотношений, установлению дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой и многое другое.

Люди, трудившиеся рядом с ним, отдавали должное его эрудиции, дипломатическому таланту, дальновидности и исключительной работоспособности. Мы всегда будем помнить Геннадия Гагулия именно таким.