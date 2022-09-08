 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

8 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 4 ГОДА СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ ГЕННАДИЯ ГАГУЛИЯ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 15:43
Оцените материал
(0 голосов)
8 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 4 ГОДА СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ ГЕННАДИЯ ГАГУЛИЯ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. 4 года назад, 8 сентября 2018 года, страна потеряла видного государственного деятеля, премьер-министра РА Геннадия Леонидовича Гагулия.

Г.Л. Гагулия безвременно скончался на 71-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

Это стало большой утратой для всей страны.

Трудовая биография Геннадия Гагулия является примером беззаветного служения республике. 45 трудовых лет он посвятил служению Отечеству, развитию и процветанию своей Родины.

На посту премьер-министра страны по его инициативе были приняты важные решения по развитию разных сфер жизнедеятельности государства, по укреплению российско-абхазских взаимоотношений, установлению дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой и многое другое.

Люди, трудившиеся рядом с ним, отдавали должное его эрудиции, дипломатическому таланту, дальновидности и исключительной работоспособности. Мы всегда будем помнить Геннадия Гагулия именно таким.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 15:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОТВЕДЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.