В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОТВЕДЕНИЯ
Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Гудаутской ЦРБ. В совещании участвовали главврач районной больницы, главный санитарный врач Гудаутского района, главный архитектор Гудауты и представители госкомпании «Апсныргылара».
Они проинформировали министра о том, что очистные сооружения работают в тестовом режиме. Как только будут учтены все замечания руководства медучреждения, СЭС возьмёт пробы воды и даст своё заключение, объект будет полностью введён в эксплуатацию.
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