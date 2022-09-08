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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОТВЕДЕНИЯ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 15:46
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В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОТВЕДЕНИЯ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Гудаутской ЦРБ. В совещании участвовали главврач районной больницы, главный санитарный врач Гудаутского района, главный архитектор Гудауты и представители госкомпании «Апсныргылара».

Они проинформировали министра о том, что очистные сооружения работают в тестовом режиме. Как только будут учтены все замечания руководства медучреждения, СЭС возьмёт пробы воды и даст своё заключение, объект будет полностью введён в эксплуатацию.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 15:53

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