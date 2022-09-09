В АБХАЗИИ РАССЧИТЫВАЮТ НА АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассчитывает на активизацию сотрудничества с РФ в гуманитарной сфере. Об этом он сообщил в пятницу ходе видео-моста, посвященного утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным концепцией гуманитарной политики России за рубежом.

В принятой 5 сентября концепции отмечается, что приоритетной задачей остается углубление двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодежной политики, спорта, туризма с государствами на постсоветском пространстве: с государствами – участниками СНГ, с Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.

«Уровень сотрудничества и взаимодействия Абхазии и РФ на высочайшем уровне, у нас более сотни подписанных двусторонних соглашений [с 2008 года]. Полномасштабное использование т. н. мягкой силы это то, чего не хватало нашему успешному сотрудничеству с РФ. Благодаря концепции гуманитарной политики России за рубежом будут заполнены все пустующие пространства и ниши», – сказал Гвинджия.

Помощник президента отметил, что у Абхазии одно из самых активных гражданских обществ и есть огромный опыт по реализации гуманитарных проектов.

«Мы начинали эту работу еще в ранние 1990, когда на постсоветском пространстве мало кто думал о социальной поддержке, социальных проектах, и наши общественные организации в этом хорошо преуспели. К сожалению, основными донорами этих проектов были в основном страны Запада и их фонды. Надеюсь, что теперь благодаря этой концепции у наших общественных организаций появится возможность приобрести новых партнеров в РФ, с которыми мы разделяем одни ценности», – сказал Гвинджия.

По словам Гвинджия, эту концепцию в Абхазии «можно использовать в полной мере, это всеобъемлющий документ, охватывающий все области общественной жизни, развития личности, сохранения культуры, истории и т. д.».

«Проекты, которые мы могли бы осуществлять в рамках этой стратегии, абсолютно безграничны. В рамках Абхазии это не только сохранение архивов, культурных памятников, но и проекты по развитию языка, защите истории Абхазии и России от фальсификации», – сказал он.