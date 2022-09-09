«ОТДЫХ ПРОШЕЛ В СТРАХЕ»: РОССИЯНКУ РАЗОЧАРОВАЛ ОТПУСК В АБХАЗИИ

9 сентября стало известно, что россиянка пожаловалась на отдых в Абхазии в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Проехавшую мимо Сочи девушку разочаровал отдых в Абхазии. Вместе с мужем и маленьким ребёнком россиянка поехала на отдых в Абхазию, ожидая от недели в чужой стране чего-то незабываемого. И действительно, этот отдых будет тяжело забыть, ведь едва не отравившись семья ещё и осталась должна отелю.

Девушка поехала в таинственную кавказскую страну с мужем и маленьким ребёнком. От отдыха она ожидала положительных впечатлений и снятия стресса, однако ничего из этого не получила.

Туристка пишет, что ей было тяжело даже банально гулять с ребёнком. Коляска с трудом ехала по разрушенным тротуарам. Всюду разруха, побережье Рицы застроено кафе-шашлычными среднего звена и хуже. В городах не следят на общественными туалетами из-за чего в воздухе стоит соответствующий запах.

Отель тоже не порадовал отличным сервисом. Девушка поделилась, что пару раз ей даже подавали на завтрак испорченную молочную продукцию, так что весь отдых прошёл в страхе отравить ребёнка. А в конце отдыха отель ещё и предъявил штраф в 6 тысяч рублей за пятно на простыни, которую за 6-дневный отдых ни разу не сменили.

Туристка пишет, что в номере всё устроено таким образом, чтобы было за что стрясти с отдыхающих лишние деньги.

https://bloknotsochi.ru/news/otdykh-proshel-v-strakhe-rossiyanku-razocharoval-o?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop